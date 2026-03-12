Riječka pjevačica Ana Antolović ekskluzivno za Net.hr: 'Lujo Kunčević i ja smo prekinuli'

Riječku pjevačicu Anu Antolović (31) publika je prvi put upoznala kao članicu kultnih Putokaza, a zatim i benda Gustafi, no danas uspješno plovi solo glazbenim vodama, stvarajući autentičan zvuk koji nosi njezinu osobnu priču i emociju. Nedavno je objavila novu pjesmu “Još si tu”, emotivnu baladu koja je publiku osvojila na prvu, a u razgovoru za Net.hr Ana je otvoreno progovorila i o privatnom životu. Nakon jednogodišnje veze s poznatim glumcem Lujom Kunčevićem (35), Ana nam je ekskluzivno otkrila da su njihovi putevi krenuli različitim smjerovima, no i dalje ostaju u prijateljskim odnosima. Za Net.hr pjevačica otkriva kako danas gleda na glazbu, ljubav i vlastiti razvoj, te što je inspirira u stvaranju novih pjesama.

Foto: Privatni album

Nedavno ste objavili novu pjesmu 'Još si tu'. Možete li nam ispričati kako je nastala i koja je priča ili emocija iza nje?

'Još si tu' nastala je u jednom prilično emotivnom trenutku za mene. Čim sam ju dobila odmah sam se pronašla u njoj. Mislim da je svatko od nas barem jednom u životu imao osobu kojoj bi mogao reći upravo te riječi - još si tu.

Nakon razdoblja pauze i povratka na scenu, osjećate li da danas pristupate glazbi drugačije nego na početku karijere?

Definitivno. Na početku karijere puno razmišljaš o očekivanjima. Danas sam puno opuštenija. Glazbi pristupam zrelije, više slušam sebe i ono što želim reći kroz pjesme.

Publika Vas je upoznala kroz različite faze, od benda do solo projekata. Kako biste opisali svoj današnji glazbeni identitet i gdje se najviše pronalazite?

Sve te faze su me oblikovale. Rad u bendu naučio me energiji zajedništva i razmjene ideja, dok mi je solo rad dao veću slobodu da istražujem vlastiti izraz. Danas bih rekla da sam negdje između, zadržala sam tu autentičnost, ali i dalje volim suradnje i kreativnu razmjenu s drugim glazbenicima.

Foto: Privatni album

U jednom intervjuu otvoreno ste govorili o tome da ste posvojeni. Koliko je ta spoznaja oblikovala Vaš pogled na život i odnose s ljudima?

To je definitivno dio mog identiteta i nešto što me oblikovalo kao osobu. Naučilo me koliko su ljubav i podrška važni, bez obzira na to odakle dolazimo. Mislim da me ta spoznaja učinila empatičnijom i zahvalnijom za ljude koji su uz mene. Na kraju dana, obitelj i odnosi koje gradimo kroz život su ono što nas zaista definira.

Osjećate li da Vas ta životna priča na neki način inspirira i u glazbi, u emociji, tekstovima ili načinu na koji interpretirate pjesme?

Mislim da svako životno iskustvo na neki način pronađe put do glazbe, pa je tako i s tim dijelom moje priče. To me sigurno oblikovalo kao osobu. U glazbi uvijek pokušavam biti iskrena i prenijeti pravu emociju, jer vjerujem da publika to osjeti. Sve što proživimo, na kraju se nekako pretoči u umjetnost,bilo kroz riječi, melodiju ili energiju koju dajemo na pozornici.

Iako ste spot za pjesmu 'Još si tu' snimili s glumcem Lujom Kunčevićem, koji vam je u tom trenutku bio i dečko, u međuvremenu ste prekinuli. Koliko je taj period bio težak za Vas osobno?

Iskreno, ne bih rekla da je to za mene bio posebno težak period. Jednostavno smo s vremenom shvatili da se u nekim stvarima više ne pronalazimo i da možda nismo na istoj životnoj liniji. Odluku smo donijeli mirno i zrelo, bez loših osjećaja.

Foto: Privatni album

Što je zapravo dovelo do prekida?

Nije bilo nekog jednog velikog razloga. Jednostavno smo s vremenom shvatili da se u nekim stvarima ne nalazimo i da možda ne gledamo u istom smjeru kad je riječ o nekim životnim planovima. Takve se stvari ponekad jednostavno dogode i mislim da je najpoštenije bilo to priznati i krenuti dalje svatko svojim putem.

U kakvom ste danas odnosu, jeste li ostali u kontaktu ili je svatko krenuo potpuno svojim putem?

Ostali smo u dobrim odnosima i mogu reći da smo danas prijatelji. Nismo svakodnevno u kontaktu, ali postoji međusobno poštovanje i drago mi je da smo uspjeli zadržati jedan korektan i normalan odnos.

Koja je najvažnija lekcija koju ste naučili iz osobnih iskustava, a koja Vas danas vodi u životu i glazbi?

Mislim da sam kroz različita životna iskustva naučila koliko je važno ostati vjeran sebi. U životu i u glazbi najviše vrijedi iskrenost, prema sebi, ali i prema ljudima oko sebe. Shvatila sam da ne treba forsirati stvari koje ne osjećamo i da je u redu ponekad stati, promisliti i krenuti dalje nekim novim putem.

Za kraj, kada biste morali opisati gdje je Ana danas, i kao žena i kao umjetnica, što biste rekli da je trenutačno najviše definira?

Rekla bih da sam danas puno mirnija i sigurnija u sebe nego prije. Kao žena sam naučila više slušati sebe i svoje osjećaje, a kao umjetnica osjećam veću slobodu u stvaranju i izražavanju. Trenutačno me najviše definira ta potreba za iskrenošću i autentičnošću, želim raditi glazbu koja me stvarno predstavlja i u kojoj se mogu potpuno prepoznati.

