Zaručnik trudne pop zvijezde Rihanne, A$AP Rocky, potajno je slao poruke 45-godišnjoj Britanki Jilly O’Donnell. On je, navodno, taj majci troje djece kazao da će preletjeti više od 2.700 kilometara do Ukrajine kako bi je uživo upoznao, piše The Sun.

Jilly je instruktorica veslanja na dasci te na svom Instagramu ima preko 1.400 pratitelja. Ona tvrdi da joj je Rocky slao zavodljive poruke, no da ispočetka nije znala tko je on ustvari.

"Iskreno rečeno, nisam imala pojma tko je on. Vidjela sam da uz njegovo ime na Instagramu stoji plava kvačica, pa sam pitala svoje kćeri. Rekle su mi da je to Rihannin dečko i bilo im je to urnebesno smiješno. Ima milijune pratitelja na Instagramu pa sami Bog zna zašto mi je odlučio poslati poruku", ispričala je Jilly.

Jilly živi u Devonu te redovito na Instagramu objavljuje svoje fotografije u bikiniju i selfieje iz teretane. "Smijala sam se sa svojom djecom te sam rekla 'vaša mama možda ima 45 godina, ali još uvijek ima ono nešto'. Svi smo bili u čudu kad sam počela dobivati Rockyjeve poruke.

Tražio je da se nađu u Ukrajini

On joj se prvi put obratio u prosincu, kada je Rihanna bila trudna oko četiri mjeseca. U periodu od deset sati, poslao joj je tri poruke na koje ona nije odgovorila. Na koncu je ipak popustila, pa je na njenu povratnu poruku Rocky odgovorio emotikonom srca. Njih dvoje razmijenili su na desetke poruka.

Rocky joj je nakon toga ponudio da se nađu u Ukrajini koju je posjetio nekoliko mjeseci prije ruske invazije.

No, Jilly mu je odgovorila: "Ne mogu u Ukrajinu. Ne mogu si priuštiti ni proslaviti Božić nakon prošlogodišnjeg zatvaranja (lockdowna), osim toga mi još uvijek nigdje ne smijemo putovati. Ti bi trebao doći do Devona", a Rocky joj je odmah odgovorio. "Što? Vi ne možete nikamo putovati? To je sr**e. Upravo sam stigao. Smrznuo sam se koliko je hladno, no ovdje je teretana prekrasna."

Kasnije je Rocky Jilly poslao poruku: "Čovječe, tako sam se udebljao prošli tjedan. Volio bih da smo se uspjeli vidjeti".

"Nema šanse da bih odletjela u Ukrajinu da ga upoznam. To bi bilo ludo, ali mnoge žene vjerojatno pristaju na takve stvari. On je bogat i ljudi će bez sumnje trčati kad pucne prstima", ispričala je Jilly za The Sun.

Razmijenili su na desetke poruka

Jilly, koja ima 22-godišnjeg sina i dvije kćeri od 19 i 17 godina, rekla je da su od prosinca do početka prošlog mjeseca ona i Rocky razmijenili još desetke poruka.

"Bila sam šokirana kad sam vidjela da je s Rihannom, posebno zbog činjenice da je trudna. Ali ništa se nije dogodilo i to je bio prilično bezazlen razgovor. Nadam se da će biti jako sretni zajedno", istaknula je Jilly.

Posjetimo, po medijima se sredinom travnja nagađalo da su Rocky i Rihanna prekinuli nakon što su se pojavile navodne snimke na kojima reper vara trudnu djevojku s njezinom dobrom prijateljicom i dizajnericom obuće. No, njih dvoje su to negirali i viđeni su zajedno.

Osim toga Rocky je nedavno uhićen zbog pucnjave koje se dogodila u studenom 2021. godine. Već je nakon tri sata pušten na slobodu nakon što je platio jamčevinu u iznosu od 550.000 dolara, a 17. kolovoza naći će se pred sudom.