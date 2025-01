A$AP Rocky pucao iz pištolja: Prijeti mu kazna od 24 godine zatvora

Poznati reper A$AP Rocky, pravim imenom Rakim Mayers, suočava se s optužbom za napad vatrenim oružjem tijekom incidenta 2021. godine u Hollywoodu. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do 24 godine zatvora. Tužitelji tvrde da je Mayers, poznat i kao dugogodišnji partner pjevačice Rihanne, isplanirao pucnjavu nakon žestoke rasprave sa svojim prijateljem iz djetinjstva, umjetnikom Terellom Ephronom.

Prema Ephronovom svjedočenju, Mayers je pucao u njegovom smjeru, a metak ga je okrznuo po zglobovima. Incident se dogodio samo jedan blok od slavne Hollywoodske staze slavnih.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji navodno prikazuje napad A$AP Rockyja

Tijekom suđenja prikazani su VIDEO dokazi koji pokazuju sukob u kojem je Mayers navodno izvukao pištolj. Njegov odvjetnik, Joe Tacopina, tvrdi da je oružje bilo startni pištolj, koji je reper nosio za zaštitu, te je cijeli slučaj nazvao pokušajem iznude i ljubomore.

"Riječ je o sukobu između bivših prijatelja u kojem novac igra ključnu ulogu," rekao je odvjetnik.

Policija nije pronašla čahure na mjestu incidenta, no Ephron ih je kasnije donio kao dokaz. Obrana se fokusira na vjerodostojnost Ephronovog svjedočenja, navodeći kako upravo ono može odlučiti ishod suđenja. Suđenje dolazi u ključnom trenutku za A$AP Rockyja. U svibnju 2025. trebao bi biti domaćin prestižne Met Gale, a tijekom ljeta pojavit će se u novom filmu Spikea Leeja zajedno s Denzelom Washingtonom.

Podsjetimo, reper je već bio osuđen na uvjetnu kaznu zbog tučnjave u Stockholmu 2019. godine, koja je privukla veliku pažnju javnosti. Tadašnji američki predsjednik Donald Trump neuspješno je pokušao osigurati njegovo puštanje iz zatvora. A$AP Rocky, koji je karijeru započeo u New Yorku, proslavio se hitovima poput Wild For The Night, Everyday i A$AP Forever.

Suđenje će trajati tri tjedna, a Ephronovo svjedočenje očekuje se kao ključni dio procesa.

