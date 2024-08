Rihanna, svjetski poznata glazbena ikona i poduzetnica, privukla je pažnju svojom najnovijom suradnjom. Američka pop zvijezda zaštitno je lice nove reklamne kampanje za kolekciju 'Soft N' Savage' iz svoje linije Savage x Fenty. U sklopu kampanje, pozirala je u 'divljem' sofisticiranom izdanju, a njezina nova kolekcija posvećena je životinjskom dezenu.

Foto: Profimedia

Preko Instagram videa, Rihanna je najavila svojvrstan rebranding Savage x Fenty-ja. Video prikazuje pjevačicu u smeđem donjem rublju s krznenim kaputom kako hoda i tiho šapuće: "My body, my feelings, my being…". Iako "rebranding" možda zvuči previše dramatično, novi početak za Savage x Fenty više se može opisati kao rast brenda, ali i osobni rast same Rihanne. Kao majka dvoje djece, njezin svjetonazor se promijenio, što je vidljivo i u ovom novom pristupu.

Kada je prvi put predstavila svoju liniju donjeg rublja, to je bio raskoš dizajna, uzoraka i modela, a sve je tada uokvirila odličnom revijom koja se komentirala tjednima nakon.

Sada svjedočimo njezinom novom, svježem izdanju koje se može naslutiti iz nove kolekcije. Naglasak novog izdanjaje na neutralnim tonovima, a činjenicu da misli na sve, dokazuje i to što svaki komad dolazi u više nijansi.

U nedavnoj Instagram objavi, pjevačica je u šali otkrila kako "neće imati trbušnjake ovoga ljeta", no nedvojbeno je kako u 37-oj godini izgleda odlično.

Inače, pjevačica je posljednji glazbeni album objavila 2016. godine pod nazivom "Anti", a svojim fanovima već je više puta najavila izlazak dugoočekivanog 'R9'. Vijest o tome kako album neće stići još neko vrijeme jer ga radi ispočetka nedavno je razočarala njezine fanove, zbog čega je dobila brojne negativne komentare.

"Nije li ovo treći put da najavljuješ istu stvar?", zapitao se jedan korisnik nakon posljednje odgode.

