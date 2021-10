NEK' SE VIDI RASKOŠ / Rihanna šopingirala u maloj seksi haljini: Ogrnula se hoodicom, ali ipak joj je sijevnuo - grudnjak

Pjevačica i modna mogulica Rihanna vikend je iskoristila za šoping, a na putu do trgovine snimili su je paparazzi na ulicama New Yorka. Zločesta cura američke estrade spojila je nespojivo i svejedno ispala totalno seksi. Malu crnu haljinu s obrubom od krzna zaokružila je vrtoglavim štiklama iste boje, a kako joj je ipak bilo malo prohladno, na sebe je nabacila široku hoodicu, koju je raskopčala gotovo do pupka. Ispod nje vidjela se sva Rihannina raskoš.