FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNA OBJAVA /

Rihanna oduševila fanove bogatom galerijom forografija

Rihanna oduševila fanove bogatom galerijom forografija
×
Foto: Profimedia

Ova je godina za pjevačicu bila ispunjena privatnim i poslovnim obvezama

1.12.2025.
19:38
Antonela Ištvan
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svjetska pop zvijezda i uspješna poduzetnica Rihanna (37) bez obzira na globalnu slavu, nikada ne zaboravlja odakle dolazi. Povodom 59. obljetnice neovisnosti Barbadosa i četvrte godine otkako je ta karipska država postala republika, pjevačica je s milijunima pratitelja podijelila dirljivu posvetu svom rodnom kraju.

Rihanna oduševila fanove bogatom galerijom forografija
Foto: Profimedia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

U bogatoj galeriji fotografija, slavna pjevačica uspjela je uhvatiti samu srž života na otoku. Objava je pravi mozaik uspomena koji uključuje prizore netaknute prirode, lokalne delicije poput tradicionalnog jela "konkie" te opuštene trenutke s obitelji. Rihanna je iskoristila priliku i da službeno čestita inauguraciju drugom predsjedniku Barbadosa, Jeffreyju Bosticu, ističući ponos na političko vodstvo svoje zemlje.

Okružena djecom

Ova je godina za pjevačicu bila ispunjena privatnim i poslovnim obvezama. U rujnu je postala majka treći put rođenjem kćerkice Rocki, a tu su glasine o novom albumu i turneji. Među fotografijama se ističe i predivan kadar Rihanne u zelenom bikiniju koji naglašava trudnički trbuščić, što govori da je slika nastala prije rođenja kćeri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Obožavatelji su u komentarima odmah reagirali s oduševljenjem. Mnogi su ostavljali emotikone zastave Barbadosa, dok su drugi izrazili nostalgiju za lokalnom hranom prikazanom na slikama. "Smijao sam se dok nisam vidio hranu, sada plačem od želje", napisao je jedan od pratitelja, dok su drugi hvalili njezinu autentičnost i ljubav prema kulturi iz koje je potekla.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ni niske temperature ne zaustavljaju hrabre: 'Nakon ovog mogu do preksutra biti budan'

RihannaBarbadosTrudnoćaAsap Rocky
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOTIVNA OBJAVA /
Rihanna oduševila fanove bogatom galerijom forografija