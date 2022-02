Osam mjeseci kasnije Rihanna je objavila svoj debitantski album "Music of the Sun", koji je postao platinasti unatoč lošim recenzijama časopisa Rolling Stone. Naime, album je dobio lošu ocijenu zbog "nedostatka domišljatosti i ritma". Rihannin sljedeći album, "A Girl Like Me", prošao je bolje kod kritike 2006., a uključivao je hit SOS.