TV voditelj, novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish emotivnom je objavom na društvenim mrežama obilježio šestu obljetnicu smrti svoga prerano i tragično preminulog sina Roka.

"Šest godina kako te nema. Fališ mališa, beskrajno fališ… Idem plivati dalje za tebe, za sebe, za nas i za sve kojima treba ljubavi. Voli te tata", napisao je.

'Gubitak djeteta je nešto najgore'

Domagoj je prije nekoliko godina govorio o gubitku sina.

"Kad sam shvatio da mog Roka više nema, samo sam izišao na cestu, hodao i nadao se da će me nešto zgaziti. Gubitak djeteta je nešto najgore, sve boli, svaka sekunda je bolna. Bio sam prvih mjesec dana u transu, mozak je brisao memoriju, nisam prepoznavao ljude na ulici. Shvatio sam da ne smijem biti sam, a onda sam opet htio biti sam. Bio sam i na rubu da odustanem od života, otišao sam na Zanzibar posjetiti mjesto koje se naziva The Rock, kao i moj sin. Trebali smo to mjesto posjetiti zajedno kad maturira. Imao sam najcrnje misli, ali nešto mi nije dalo da si oduzmem život. Napisao sam knjigu i započeo Projekt RokOtok – plivamo između otoka na Jadranu i pomažemo djeci da više budu u prirodi, veselju i druženju. Jedini savjet koji ja mogu dati jest da svatko potraži stručnu psihološku pomoć kad osjeti da mu treba", rekao je Ribafish na Okruglom stolu pod nazivom Kako tugujemo? I zašto je to važno za djecu i mlade?, koji je organizirala Udruga Posmrtna pripomoć.

Podsjetimo, u čast svom prerano preminulom sinu Domagoj je 2019. godine pokrenuo projekt #RokOtok, plivačko-edukacijski maraton. Pokrenuo je projekt jer je svom Roku jednom prilikom obećao da je obići svih naših 50 nastanjenih otoka. Uz plivanje i druženje s djecom na otocima, jedan od rezultata projekta je i knjiga "RokOtok".

U knjizi "RokOtok" Ribafish govori o ocu (Ernestu) i sinu, koji zajedno putuju i otkrivaju nove svjetove. Kada sin premine, otac putuje po obalama koje su zajedno posjećivali i u šumu morskih školjki pokušava komunicirati sa svojim sinom. Slijedeći tragove koje mu sin ostavlja na morskim obalama, Ernest će putovati diljem svijeta, od Niagare i Zanzibara do Japana, ali i vratiti se do Proizda, na kojem će odlučiti krenuti u plivački pothvat u spomen na svoga sina.

