Poznati bloger Domagoj Jakopović Ribafish je na svom blogu napisao tekst "Kad sam napunio 17" te tako čestitao rođendan preminulom sinu Roku, koji je danas trebao proslaviti 17. rođendan.

"Kad sam napunio 17 htio sam biti nogometaš, filmska zvijezda i prvak svijeta u skoku uvis i skijaškim letovima. Mama je te godine više vremena provela u bolnici nego doma, ja sam se pravio panker i na polugodištu prošao s 2,9. Kad se mama vratila iz bolnice i tata s terena shvatio sam da sam lijeno smeće i došao do 3.5. I nisam imao pojma što u biti želim kad odrastem, jer sam imao 17, a to je, kako bi rekla baka bilo – ni vrit ni mimo", napisao je.

"Kad sam napunio 17 godina i dalje bi me starci nakon ručka poterali van s loptom ili bez nje pa sam lunjao po kvartu igrajući pikule u parkovima gdje nije bilo trave, nogač na dva ruksaka, košaricu na obruče bez mrežica tri na tri, pipca u parkovima s više klupica s tenis-lopticom, skrivača, ili bismo jednostavno landrali po našem Zagrebu. Lijepom i bijelom, kojeg smo lagano izlazivši iz kvartova počeli sve ozbiljnije istraživati i voljeti. Kad sam napunio 17 nisam ni znao koliko sam sretan što nemam ništa osim doma, roditelja i slobode da postanem što želim, ali sam svejedno mislio ostaviti sve i otići raditi na koću. I da sam najpametniji na svijetu, ali da nemam sreće. I jedva sam čekao osamnaestu koja će biti stoput bolja. Uglavnom, kad napuniš 17 si i dalje jedan oveći komad fine gline koji može postati prekrasna vaza, ali i trula kopanja, i kad misliš da si polovio sve konce i da ti je jasno kako funkcionira svijet – pošalju te u JNA… Ta, moja jedina 17. godina koja se odvijala u sezoni 1987-1988. je prošla brutalno brzo i nije bila najbolje iskorištena, ali ne biramo mi svoje živote, niti ono što će nam se dogoditi. Što u tom trenutku definitivno nisam znao…", napisao je, među ostalim Ribafish pa dodao:

"Danas, u nekom paralelnom svemiru i nekom drugom univerzumu Rok slavi 17. rođendan. Moj Mališa negdje u svojoj dalekoj dimenziji vjerojatno niti puše u svjećice, niti jede tortu od hrenovaka, ali ja ga jednostavno i dalje tako vidim, i uvijek ću ga tako vidjeti... Sretan ti rođendan sine, fališ, prokleto fališ. Voli te tvoj tata", poručio je.

Izgubio sina prije četiri godine

Podsjetimo, Domagoj je prije četiri godine tragično izgubio sina.

"Kad sam shvatio da mog Roka više nema, samo sam izišao na cestu, hodao i nadao se da će me nešto zgaziti. Gubitak djeteta je nešto najgore, sve boli, svaka sekunda je bolna. Bio sam prvih mjesec dana u transu, mozak je brisao memoriju, nisam prepoznavao ljude na ulici. Shvatio sam da ne smijem biti sam, a onda sam opet htio biti sam. Bio sam i na rubu da odustanem od života, otišao sam na Zanzibar posjetiti mjesto koje se naziva The Rock, kao i moj sin. Trebali smo to mjesto posjetiti zajedno kad maturira. Imao sam najcrnje misli, ali nešto mi nije dalo da si oduzmem život. Napisao sam knjigu i započeo Projekt RokOtok – plivamo između otoka na Jadranu i pomažemo djeci da više budu u prirodi, veselju i druženju. Jedini savjet koji ja mogu dati jest da svatko potraži stručnu psihološku pomoć kad osjeti da mu treba", rekao je tada.

Godine 2019. pokrenuo je projekt #RokOtok, plivačko-edukacijski maraton u čast svom sinu kojem je obećao da će obići svih naših 50 nastanjenih otoka.