"Rekoh doći ću ujutro", počeo je svoju priču Rene Bitorajac u kratkoj snimci na Instagramu. On je već peti put u policijskoj postaji u Petrinjskoj. Došao je podići gotovu osobnu iskaznicu.

Iako je na satu pokazivalo 8.07, on je dobio papirić s rednim brojem 167.

"A kad dođe ovih 140 prije mene? Ja ovo ne mogu", napisao je glumac i dodao:

"U one statistike koliko čovjek za života spava, koliko jede, koliko uči, treba dodati i koliko čeka u Petrinjskoj. Ode mi dva mjeseca života do sada ziher! Jbg", zaključio je Rene. U komentarima su mu se odmah javili brojni pratitelji koji su mu rekli da bi "Krpa to drugačije riješio".

"Krpa bi to drukčije riješio, ne bu on nikog čekao", "Naruči osobnu Wolt-om", "Ja sam 172!! Čekam u autu jer sam već pretjerao s produživanjem parkinga... Živjela hrvatska debilana", "Samo se treba odseliti iz Zagreba u manje mjesto i problem riješen", pisali su mu u komentarima.