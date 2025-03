Renata Sopek nam je ispričala: 'Venecijanska gužva me zna izludjeti, ali ipak ima čar'

PR konzultantica i specijalistica za odnose s javnošću Renata Sopek (45), ujedno i bivša TV voditeljica voditeljica i ambasadorica sportsko-edukativnog projekta Aktivna Hrvatska, odlučila je u vrijeme fašnika doživjeti čar venecijanskih maski. U razgovoru s nama podijelila je svoje dojmove o gradu kojem se uvijek rado vraća, posebice u vrijeme slavnog karnevala. Otkrila nam je što ju najviše fascinira u romantičnom talijanskom biseru, kako izgleda atmosfera tijekom karnevala i što preporučuje svakome tko se uputi u Veneciju.

Foto: Instagram

Renata priznaje da Veneciju obožava te da ju je posjetila više puta, u različitim prilikama. "Jedva sam čekala vrijeme karnevala da mogu otići još jednom", kaže Renata. Na putovanja u Veneciju obično ide sa sestrom Sandom, a prošle godine je bila i s kolegama iz Conor komunikacija na team buildingu. Osim toga, Veneciju je posjetila i tijekom srednjoškolskog maturalnog putovanja.

Foto: Renata Sopek

Kad je riječ o smještaju, isprobala je različite opcije: "Par puta sam bila smještena u Lido di Jesolu kojeg je zanimljivo vidjeti ako volite beach resorte, a blizu je Venecije te se može uživati na plaži tijekom ljeta. Bila sam i u hotelu i apartmanu koji mi je draža opcija kada nas je više u društvu".

"Ipak, nema većeg gušta od pronalaska smještaja u jednoj od živopisnih ulica samog centra Venecije. Volim smještaj koji je u pravom venecijanskom stilu i da se osjeti dašak povijesti, kako bi mi doživljaj bio potpun", objašnjava. Iako nije unaprijed birala kostim, Renata voli kupiti masku na licu mjesta, onu koja joj se u tom trenutku najviše svidi. "Najčešće biram maske s perjem i zanimljivim detaljima, ali ne volim se u potpunosti kostimirati jer bi me to omelo u istraživanju grada", objašnjava.

Foto: Renata Sopek instagram

Govoreći o atmosferi tijekom karnevala, ističe da je Venecija tada posebno užurbana, ali svakako čarobna. "Na trgu svetog Marka organizirani su koncerti i razna događanja, a posjetitelji mogu uživati u posebnim karnevalskim slasticama koje se jedu usput, s nogu", kaže Renata i dodaje da su ju očarali raskošni barokni kostimi koji se često mogu vidjeti na ulicama tijekom karnevala.

Ako planirate posjetiti Veneciju, Renata preporučuje nekoliko nezaobilaznih lokacija: "Trg i bazilika svetog Marka, Most Rialto, Duždeva palača, Most uzdaha, Biennale vrtovi, ali i jedinstveni bookshop Acqua Alta". Također, ističe: "A za potpuni doživljaj, vožnja gondolom je nezaobilazna, to je posebno romantično iskustvo".

Foto: Renata Sopek instagram

Kad je riječ o hrani, savjetuje da ne propustite domaću tjesteninu, plodove mora i slatke specijalitete poput cannola. Iako obožava Veneciju, priznaje da su gužve ponekad iscrpljujuće: "Volim Veneciju i sve vezano uz nju mi je privlačno, ali nekad zna izludjeti gužva koju stvorimo svi mi posjetitelji pa nas talijanska policija doslovno mora ponekad zaustavljati kako bi inače zaustavljali automobile i patrolirati među nama te nas usmjeravati svim onim uličicama". No, zaključuje kako je ipak to je čar posjete jednoj takvoj destinaciji koja svojom poviješću, arhitekturom i atmosferom privlači milijune posjetitelja.

