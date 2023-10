Mlada Rebecca Sponza oduševila je žiri 'Superstara' koji je na rasporedu subotom u 20.15 sati na RTL-u, a cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo, i to 24 sata prije prije prikazivanja na televiziji.

Pred žirijem je izvela hit 'Nutbush City Limits' Tine Turner čime se izborila za daljnje natjecanje, a gledatelje oduševila talentom. Ova talentirana djevojka glazbu je zavoljela zbog svog oca, a u show ju je prijavila sestra.

"Sestra me iznenadila time da me prijavila na 'Superstar', nisam znala ništa do zadnjeg trenutka kad je zvala producentica. Sestri je mobitel bio spojen na bluetooth u autu i ja sam čula cijeli razgovor, šokirala sam se. Na kraju poziva sestra Adriana se nasmijala i rekla: 'iznenađenje!!'.

Tog trenutka sam shvatila da nije šala i da moji snovi se zapravo ostvaruju", otkriva Rebecca, a jako je sretna zbog svoje bliske obitelji i podrške.

"Tata je 'krivac' što sam zavoljela glazbu. Tata i ja odlično funkcioniramo u poslovnom svijetu, kao i u privatnom. U poslovnom svijetu mi on daje savjete kako poboljšati pjevanje, tehniku ili izvedbu nekih pjesama, ponekad je teško odvojiti obiteljske od poslovnih odnosa, ali mislim da oboje možemo reći da to jako uspješno radimo", dodala je djevojka.

Sa svojim ocem, naime, Rebecca nastupa još od srednje škole.

"Glazbom sam se počela baviti u vrtiću. Pjevala sam u zboru, poslije u osnovnoj školi, imali smo par prilika snimati pjesme u okviru rovinjskog folklora u studiju, zatim sam se počela malo profesionalnije baviti pjevanjem s tatom od 16. godine. Pjevanje me pratilo u svim okolnostima".

Otkrila je i da je presretna što ju je sestra prijavila na 'Superstar'. Komentari stručnjaka dobro su joj 'sjeli' i sve ih je upamtila, a posebno onaj o izvođenju domaće pjesme.

"Slušam i znam puno domaćih pjesama, međutim za audiciju nisam pripremila ništa domaće, samo strano, te nisam htjela nespremno pjevati. Na preporuku žirija u recallu pripremam hrvatsku pjesmu", zaključila je Rebecca.

Nove epizode 'Superstara' na rasporedu su subotom u 20.15 sati na RTL-u.Cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

