Reality zvijezda Maura Higgins ispričala je kako je skoro umrla od sindroma toksičnog šoka nakon što je tampon bio zaglavljen u njoj tri mjeseca, piše Daily Mail.

"Nisam liječnik, ne znam puno o tome, ali znam da ne smijete ostaviti tampon dulje od, mislim da je to devet sati, vjerujem da je to maksimum. U meni je bio tampon tri mjeseca. Kad ga je liječnik pronašao, bio je zalijepljen za vrat maternice. A bila sam tako bolesna. Nisam znala što se događa", rekla je u emisiji "Shopping with Keith Lemon".

Sindrom toksičnog šoka se često povezuje s upotrebom tampona kod mladih žena, a ukoliko se ne liječi odmah, može biti koban.

"Mlade djevojke mogu to ne primijetiti, ono kao kad odete u noćni izlazak, što ako ste se jako napili i zaboravili. Takve se stvari stvarno događaju, a ljudi o tome ne govore", rekla je. Osvrnula se na temu 'srama koji svi osjećaju kada trebaju promijeniti higijenske ulošle ili tampon tijekom mjesečnice.

"Sjećam se da sam još dok sam bila u školi znala izvaditi tampon iz vrećice, gurnuti ga u rukav i onda tako otići na WC. Sada kada razmišljam o tome, pitam se - zašto sam to radila? Nemate se čega sramiti, zato mislim da je to važna tema, zar ne?", zaključila je.