Saša Mirković, menadžer Ane Nikolić, ukrao je pjevačici šifru od Instagrama, a nakon toga je i objavio njen video u kojem joj se vide rane na licu i uz koji je pisalo da su to posljedice korištenja narkotika, što je Ana u nekoliko navrata demantirala.

Ne koristi drogu

"Halo, hoće li netko ovom idiotu objasniti da će ići u zatvor. Čovjek tvrdi budalaštine koje nisu ničime potkrijepljene. Saša Mirković - ekspert za droge", napisala je Ana uz fotografiju na kojoj pozira dok isprobava odjeću. "Ovo je sramota više, ja i droga, stvarno nema smisla, ježim se od te riječi. Neću surađivati s ovakvim ljudima" dodala je ona.

Zatim se zahvalila onima koji su joj bili podrška u teškim trenucima: "Neizmjerno hvala svima koji ste mi poslali toliko podrške. Nisam ni svjesna ponekad koliko ima vas koji me volite. Znate da ja nisam baš pričljiva o privatnom životu, što ne znači da nisam prošla kroz oluje. Razne oluje, privatne. Ne prihvaćam ulogu žrtve i kad jesam upravo to. Ja sam uvijek bila pobjednik! Ali umori se čovjek i najjači padnu. Ne mislim da to što te ne ubije to te ojača. Ožiljci na licu su samo mali pokazatelj rezova na duši.

"Degutantno mi je i deplasirano da o temi 'droga' uopće bilo što komentiram. Prvo zato što to nikada nije bio moj stil života, ali posljednji put ću ponoviti, ja nikada nisam probala nijednu vrstu opijata, nikada. Ove lažne optužbe, osim što me degradiraju kao osobu, kao majku i kao ženu, rastužuju me. Ne volim nepravdu i neću dozvoliti nikome i nikada da me stavlja i zloupotrebljava na tako, za mene osobno, sramotan, lažan i primitivan način", napisala je Ana Nikolić.

Rasta želi skrbništvo nad kćeri

Srpski reper Rasta i Ana imali su niz svađa zbog njenog načina života, zbog čega glazbenik želi imati potpuno skrbništvo nad kćeri Tarom jer smatra da odrasta u lošem okruženju.

Kako se sada navodi, Stefan Đurić Rasta, bivši suprug Ane Nikolić, nakon svega što se dogodilo, želi oduzeti pjevačici skrbništvo nad kćeri Tarom. Zbog navodnih poroka koji se vežu za nju, Đurić je prvo razgovarao s pjevačicom o kćeri i brizi o njoj, ali ona nije htjela čuti da Rasta jedini vodi računa o Tari. Tako je Rasta navodno odlučio preuzeti stvari u svoje ruke kada je odluka o skrbništvu u pitanju pa sada komuniciraju samo preko odvjetnika.

"Anine i Rastine svađe događale su se upravo zbog njenog lošeg načina života, a on joj je govorio da dijete ne treba tako živjeti. Zato su prve svađe krenule jer on ima u planu oduzeti joj skrbništvo. Ona ne želi čuti za to, zato ga je pljuvala po medijima, ali Stefan neće odustati od toga da postane jedini skrbnik Tari", rekao je izvor blizak reperu.

Izvor je zatim dodao da pjevačica ima problem već duže vrijeme: "Čini se da je se odrekao i rođeni brat Marko, majka se povukla jer ne može utjecati na nju, a ima jednog prijatelja koji posebno loše utječe na nju i koji ju je u sve to uvukao", zaključuje izvor.

POGLEDAJTE VIDEO: Sezonska radnica iz Srbije optužila gazde