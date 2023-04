Holivudski glumac Jack Nicholson viđen je prvi put u 18 mjeseci na balkonu svog zloglasnog kompleksa Mullholland Drive na Beverly Hillsu.

Raščupani izgled trostrukog dobitnika Oscara dolazi nakon što je više informacija sugeriralo da su glumčevi prijatelji bili zabrinuti da će umrijeti sam, na sličan način kao i njegov bivši susjed i kolega filmska legenda Marlon Brando.

'Jack je u kontaktu samo s određenim rođacima'

Nicholson je bio u braku četiri godine prije nego što je uspio u Hollywoodu. Njegova najpoznatija romansa s Angelicom Houston završila je prije gotovo 25 godina.

Glumac je posljednji put viđen u listopadu 2021. zajedno sa svojim sinom Rayem, kako sjedi pored terena i gleda svoje omiljene LA Lakerse. Naime, Ray jedan je od rijetkih ljudi s kojima je Nicholson u kontaktu, piše DailyMail.

"Jack je u kontaktu samo s određenim rođacima - posebno Rayem, svojim štićenikom, na kojeg je tako ponosan, ali njegovi dani druženja su davno prošli", dodaju izvori.

Njegovo posljednje pojavljivanje na ekranu dogodilo se u malo poznatom filmu "How Do You Know" iz 2010., gdje je glumio zajedno s Owenom Wilsonom i Reese Witherspoon.

U siječnju je njegov neimenovani prijatelj rekao za Radar da iako je Nicholson fizički u dobroj formi, "njegov je um otišao". Ubrzo nakon što su se te vijesti pojavile, bivši voditelj Fox Newsa Bill O'Reilly rekao je tijekom epizode svoje emisije No Spin News da su izvještaji o pogoršanju Nicholsonova mentalnog zdravlja laž.

Nicholson je dobio šestero djece s pet različitih žena

"Posjetio sam Jacka Nicholsona prije nekoliko mjeseci. Imao sam dug razgovor s njim i on pomno prati No Spin News i imao je svakakva pametna pitanja za mene", rekao je O'Reilly.

"S njim sam prijatelj desetljećima. Ima 85 godina, u redu? Ali on je intelektualno spretniji od predsjednika Sjedinjenih Država", nastavio je bivši voditelj Inside Editiona.

Unatoč potvrđenom statusu neženje, Nicholson je dobio šestero djece s pet različitih žena.

Nicholsona su kritizirali jer nikad nije priznao očinstvo svoje navodne kćeri Tesse Gourin, koja je rođena u njegovoj kratkoj vezi s konobaricom Jeanine Gourin.

U veljači je Tessa, ambiciozna glumica, objavila esej u Newsweeku pod naslovom "Ja sam kći Jacka Nicholsona..."

"Budući da sam odrasla bez oca, sjedila sam sa strane i frustrirano gledala kako druga djeca slavnih besprijekorno dobivaju uloge ili dobivaju ugovore s velikim agencijama", napisala je.

"Nedavno sam postala još više frustrirana zbog onoga što mislim da je propuštena prilika za ovu takozvanu zlatnu mladež, da posjeduju svoj položaj i prigrle ga umjesto da se žale na njega", nastavila je Tessa.

U odvojenom intervjuu za Daily Beast, Tessa je rekla da su joj od malih nogu govorili da ljudima ne govori tko joj je otac. Rekla je da je glumac "komplicirana osoba" te da je njezino rođenje "kolateralna šteta".

Imao je čudno djetinjstvo

Nicholsonova druga djeca su Jennifer Nicholson, rođena 1963. u njegovu braku sa Sandrom Knight, i sin Caleb, kojeg je rodila njegova djevojka Susan Anspach 1970.

Godine 1981. danska manekenka Winnie Hollman rodila je njegovo treće dijete, Honey. Njegovu najmlađu djecu, Lorraine i Raya, rodila je glumica Rebecca Broussard.

Nicholson je od samog početka imao pomalo kontroverzno odrastanje - nakon što je njegova majka, June Frances Nicholson, rodila glumca s 18 godina, njezini su ga roditelji odlučili odgajati kao vlastito dijete, pretvarajući se da mu je June sestra.

Gotovo četiri desetljeća Jack je vjerovao da mu je mama sestra, sve do 1974. godine, kada je časopis Time otkrio istinu i rekao mu o svojim otkrićima.