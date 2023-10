Hrvatski glumac s holivudskom karijerom, Rade Šerbedžija (77), bio je gost u emisiji 'Kod nas doma' na HRT-u gdje se prisjetio kako je glumicu Charlize Theron (48) očarao janjetinom.

Majstor za janjetinu

Naime, Rade i Charlize 1997. godine, zajedno su snimali film Mighty Joe Youn i u to vrijeme su se puno družili privatno. Rade je za Charlize imao samo riječi hvale, opisao ju je kao divnu i dragu osobu.

"Tada sam se specijalizirao za pečenje janjetine s ražnja, kod mene u dvorištu. Imao sam veliko dvorište, i kod mene je dolazilo stotinu ljudi na druženje. Sve su to bila poznata imena. Charlize je obožavala moju janjetinu. Stvarno sam je dobro radio", prisjetio se glumac.

Rade je janjetinu koja je oduševila Charlize, a vjerojatno i još neka holivudska lica, naučio spremati od djeda u Lici, a dok je živio u Hollywoodu, nabavljao ju je s Novog Zelanda.

"I to je dobra janjetina s Novog Zelanda. Uvijek sam okrećem ražanj, a ne elektronika, rekao je Šerbedžija.

Budući da se janjetine morao odreći zbog zdravlja, odnosno zbog previše kolesterola, Rade danas više ne sprema janjetinu.

Nezgoda u Malibuu

Šerbedžija je surađivao s mnogim slavnim glumcima, poput Angeline Jolie, Toma Cruisea, i Ala Pacina kojeg je upoznao na dodjeli nagrada u Veneciji.

Rade se prisjetio i jedne anegdote. Naime, unajmio je kuću u Malibuu 1997. godine i jedan dan je surfao na dasci, ali val ga je preokrenuo te je udario glavom o dno.

"To je bio strašan udarac, jedva sam isplivao, ali nisam mogao uopće dignuti ruku. Hitno su me odveli u bolnicu, završio sam sve preglede i u trenutku ušao je Al Pacino. Sjedio sam nekih pola sata i čekao nalaze. Nakon toga krenuo sam prema izlazu, ali je i Pacino, također krenuo van. Doslovno smo se pogledali licem u lice, a ja budala kažem njemu 'sjećaš li me se, on kaže' ne. Ja sam ga tada podsjetio da smo prije dvije godine primili nagradu u Veneciji. On je dobio nagradu za životno djelo, a ja sam dobio nagradu za najboljeg glumca na festivalu. I moj je film tada osvoji Veneciju. Nakon dodijele smo zajedno pili, zezali se i pričali", ispričao je Šerbedžija.

