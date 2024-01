Srpska pjevačica Rada Manojlović (38) priznala je u emisiji "Premijera- Vikend specijal" kako je u periodu od petog do osmog razreda pretrpjela pretrpela vršnjačko nasilje, a razlog tome je bio taj što je bila sa sela, što djeca iz grada nisu nikako mogla prihvatiti.

"Osnovna škola je za mene bila Kosovski boj, Solunski front. Ja to kad sam preživjela. To me je ojačalo za vijek vjekova, rekla je Rada te nastavila svoju tešku priču.

"Pričam za period od petog do osmog razreda, kada smo prešli u Žabare. Bili smo grupa od nas 6,7 sa sela, pa smo prešli u Žabare, gdje nas je bilo tridesetoro. Tu sam dobila i šamar, dječaci gurali, zadirkivali. Svi su nam se smijali što smo sa sela. Oblačila sam se skromno, da tako kažem. Bili smo izolirani iz društva. Igramo košarku, bira se tim, tebe nitko ne izabere, ostaneš sam i gledaš. Uvijek smo bili odbačeni. U startu sam navikla da iz prikrajka, iz pozadine i potpuno neočekivano budem pobjednik. Prihvatila sam to, da me neće svi voljeti, da će me uvijek gurati po strani, da se ja moram dokazati, da pokažem da vrijedim. Nije tu bilo nešto puno osmijeha.

U jednom trenutku krenula sam se fizički braniti, presječeš, nisi više ta fina, skromna, nasmijana, već uzvraćaš udarce. Pričamo od moje 10. do 14. godine."

'Treba se obraniti'

Pjevačica je nakon toga dala savjet sadašnjoj djeci, koja se bore s nasiljem.

"Ljudi nekada osjete u tebi vrijednost, konkurenciju, ljepotu, talent, pamet, pa namjerno žele odstraniti. Još ako si dobar, kulturan, odgojen, imat će želju pojesti te. Neka to bude savjet današnjoj djeci, da se brane.

U emisiji je bila sa srpskom pjevačicom Tanjom Savić, a na njezino pitanje je li pametno savjetovati djecu da uzvrate odgovorila je kako je ona tek kada je to učinila, sklonila nasilnika od sebe.

"Prvi put kada sam vratila, i to sam jednog dječaka gurnula na neki stup, onesposobila sam ga i više me nikada nije ni pogledao, a tri godine me maltretirao", rekla je Rada.

