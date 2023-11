Srpska folk pjevačica Rada Manojlović nedavno se pojavila na tulumu Gorkog lista u Beogradu. Na tu priliku pojavila se u dugoj polu prozirnoj haljini ispod koje je virilo donje rublje. Ona je takva stala i pred novinare pa izjavila da voli popiti koju čašu alkohola, ali kako je i sama izjavila to radi iz zdravstvenih razloga.

Foto: M.K./ATAImages/PIXSELL Foto: M.K./ATAImages/PIXSELL Rada Manojlović

"Pijem samo kada sam sama i samo iz zdravstvenih razloga. Nazdravim sa tatom i to je to. Najveće greške sam pravila trijezna, dakle ne pijem, a sve sam pogriješila, možda bi se trebala propiti, pa da konačno 'ubodem' nešto kako treba", kazala je, prenosi Espreso.

Kad smo kod njezinog oca, nedavno se u medijima pojavila vijest da Rade svoj novac zarađuje sam radeći na pijaci.

"Moj tata prodaje toalet-papir na tržnici. I ne samo to, već i tisuću nekih drangulija, baterije za satove, žarulje, boce za plin… Različite sitnice. Naravno, ne mora raditi i već 15 godina ga molim da prestane, ali on ne želi. Voli raditi i imati svoj novac. To ga održava na životu. Bavio se time i prije nego što sam postala popularna", napisala je pjevačica na Twitteru.

'Zavidim mu što je toliko vrijedan'

Rada je ponosna na to koliko njen tata uživa u svom poslu.

"Njemu je na prvom mjestu druženje s ljudima, jer to obožava. Oni na tržnicu donose gibanice, plin da kuhaju kavu, a često prave i gulaš. Ma moj tata je legenda kakve nema! Jednom je bila ciča zima, svi u debelim jaknama, a on kuha gulaš", napisala je Manojlović i dodala da je Rade izuzetno vrijedan čovjek.

"On je od ujutro do navečer na njivi ili se bavi automehanikom, a četvrtkom, subotom i nedjeljom radi na tržnicma u okolnim selima. Zavidim mu što je toliko vrijedan…", nastavlja Rada.

Kriza je učinila svoje

Pjevačica objašnjava da je Rade nekad uzdržavao cijelu obitelj na taj način.

"Ranije je mogao dosta zaraditi od toga. Lijepo smo živjeli, ali sad mi se tata žali da je prodaja opala. Posljednjih mjeseci ima četiri puta manje zarade nego ranije, jer se tržnicom prošeta desetak ljudi. Nekad je odlazio da raditi u šest ujutro i vraćao se u jedan popodne, a sad ode u sedam i do devet je gotov. Nema naroda. Možda tržnice u gradovima imaju veći promet, ali u selima ne…"

I ona je kao mala radila na tržnici

Ispričala je i kako je kao mala prodavala s ocem na tržnici.

"Jedva sam čekala dan za tržnicu, jer je za mene bio veliki doživljaj kada me tata povede sa sobom. Najbolju zaradu je imao kada smo sestra Maja i ja stajale pored njega. Dolazili su seoski dečkići koji su kupovali od njega i ono što im ne treba. Tata je bio ponosan na kćeri. Čak je lijepio moje postere na kombi iz kog je prodavao dok sam se natjecala u 'Zvijezdama Granda'. Bio je glavna faca", priča Rada.

Pjevačica je u rodnom Četerežu izgradila novu kuću, ali Rade sa suprugom Suzanom i dalje živi u staroj.

"Rada je podigla veliku kuću, iako imamo još jednu manju. Dovoljno mi je ono što imam, ne treba mi ništa više od toga. Zajedno s nevjenčanom suprugom živim u manjoj kući. Ova veća je kao vikendica Mariji, Nenadu i njoj, da mogu doći i sakriti se od javnosti", priča Rade.

