Stefan Krstović Krle je priznao u emisiji da se nalazi na sudu s pjevačicom Marijanom Zonjić, a potom je zaprijetio da će objaviti raznorazne dokaze koje posjeduje, a koji bi nju mogli uništiti.

Naime, bivši zadrugar je istaknuo da zna svašta o doskorašnjoj dobroj prijateljici, ali da planira ići korak po korak u razotkrivanju svega.

"Tužili su me, sad je suđenje 13. rujna. Rekla je da me tužila zbog toga što ja nemam ništa. Njena majka me je tužila za uvredu časti, a ja kažem da ako Marijana bude pričala neke gluposti i ako bude pričala da nemam njene klipove, izaći će sve. Izaći će i s djevojkom gdje ima klip", rekao je Krle pa pokazao voditelju emisije "Narod pita" navodnu arhivu koju posjeduje.

'Dosta toga znam...'

Tijekom zajedničkog boravka u Zadruzi Krle je priznao i da je bio intiman s Marijanom.

"Neću reći da nisam, kad sam već rekao. Zbog toga sad neću mlatiti oko drugih stvari, ali ako krenem, idem do kraja. Ja sam čuo da je netko prijetio, nazvao sam njenog brata, pričali smo, ne znam tko je koga nazvao, ali mi je rekao da to što imam s Marijanom, u to ne zalazi, ali mu je zasmetalo to što sam govorio o njenoj mami. Ne zanima me, ne bih se ispričao samo da me ne bi tužili, ne opterećujem se. Ispričao sam se njenom sinu, bilo je ružno i znam kako bi bilo da meni netko to kaže", dodao je Krle, a onda otkrio što će se dogoditi ako Zonjićka ne popusti.

"Ići ću stepenicu po stepenicu, da bude zanimljivo. Dosta toga znam, znamo se osam, devet godina. Neka se oglasi njena majka, otac, moja majka, da nikad ja kod njih kući nisam došao do ulaska u Zadrugu. Pokupio sam njene stvari i nju, pa smo krenuli u Beograd. Spetljala se s mojim prijateljem na putu", kazao je kontroverzni bivši zadrugar.

Marijana je nakon izlaska iz Zadruge 6 ostala veoma bliska s Dalilom Dragojević te su zajedno bile u Crnoj Gori, a otkrila je i da zbog toga prijateljstva dobiva prijetnje.