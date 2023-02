U četvrtak je u Chicagu savezni sudac osudio pjevača R. Kellyja na 20 godina zatvora zbog optužbi za dječju pornografiju i navođenje maloljetnika na seks.

Pjevaču R. Kellyju (56) rekao je da će odslužiti gotovo kaznu istovremeno s 30-godišnjom zatvorskom kaznom. Okružni sudac SAD-a Harry Leinenweber, također je naredio da Kelly odsluži godinu dana zatvora nakon izricanja kazne u New Yorku.

Doživotna robija

Središnje pitanje u vezi s izricanjem presude u Chicagu bilo je hoće li Leinenweber narediti da 56-godišnjak odsluži kaznu istovremeno ili tek nakon što završi njujoršku kaznu za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksa 2021. godine. To bi značilo doživotnu robiju.

Tužitelji su priznali da bi duga kazna, koja bi bila odslužena tek nakon presude u New Yorku, mogla uništiti svaku mogućnost da Kelly ikada izađe živ iz zatvora. To je ono što su tražili, tvrdeći da su to opravdali njegovi zločini protiv djece i nedostatak grižnje savjesti.

S kaznom izrečenom u četvrtak, Kelly neće služiti više od 31 godine. To znači da će moći biti pušten s oko 80 godina, što mu daje nadu da jednog dana živ napusti zatvor.

Opravdana stroga kazna

Tužitelji su zatražili od suca koji nadzire saslušanje o kazni u Chicagu da mu naredi da odsluži 25-godišnju kaznu tek nakon što odsluži 30-godišnju kaznu izrečenu prošle godine u New Yorku za reketiranje i seksualnu trgovinu. Time bi 56-godišnji dobitnik nagrade Grammy mogao biti pušten 2066. godine, godinu prije njegovog 100. rođendana. Obrana je tražila kaznu od oko 10 godina, uz istovremeno služenje.

Leinenweber je na početku saslušanja rekao da ne prihvaća tvrdnju vlade da je Kelly koristio strah kako bi pridobio maloljetnice za seks. “Cijela vladina teorija bila je nešto suprotno od straha od tjelesnih ozljeda. Bio je to strah od izgubljene ljubavi, izgubljenih osjećaja. Samo mi se ne čini da to dovodi do straha od tjelesnih ozljeda”, rekao je sudac sudu.

Tužitelji kažu da Kellyjevi zločini nad djecom i nedostatak kajanja opravdavaju strožu kaznu. Smireni Kelly kratko je progovorio na početku rasprave, kad ga je sudac upitao je li pregledao ključne dokazne dokumente za netočnosti. "Časni sude, razgovarao sam o tome sa svojim odvjetnikom. Za to se oslanjam samo na svog odvjetnika", rekao je Kelly.

Uništio je žene

Dvoje tužitelja R. Kellyja zatražilo je od suca da ga oštro kazni. U izjavi pročitanoj na sudu, žena koja je svjedočila pod pseudonimom "Jane" rekla je da je izgubila svoje rane težnje da i sama postane pjevačica i nade za ispunjene veze. "Izgubila sam svoje snove zbog Roberta Kellyja. Nikad neću vratiti ono što sam izgubila od Roberta Kellyja. Robert me trajno ozlijedio”, rekla je svjedokinja.

Žena je bila ključna svjedokinja tužitelja tijekom suđenja R. Kellyju. Četiri njegove osude vezane su za nju. "Kad ti nevinost oduzme pedofil s 14 godina, tvoj život nikada nije tvoj", glasila je izjava od Jane. Druga tužiteljica, koja je koristila pseudonim "Nia", prisustvovala je saslušanju i obratila se pjevaču izravno na sudu. Snažno govoreći dok joj je glas drhtao, Nia je rekla da bi Kelly više puta naglašavao njezine mane dok ju je zlostavljao. "Sada si ovdje jer s tobom nešto nije u redu. Više nećete moći nauditi djeci", rekla je.

Slava mu 'udarila' u glavu

Porotnici u Chicagu osudili su R. Kellyja prošle godine po šest od 13 točaka: tri za proizvodnju dječje pornografije i tri za navođenje maloljetnika na seks.

Kelly se izdigao iz siromaštva u Chicagu i postao jedan od najvećih svjetskih R&B zvijezda. Poznat po svom velikom hitu “I Believe I Can Fly” i po pjesmama prožetim seksom kao što je “Bump n’ Grind”, prodao je milijune albuma čak i nakon što su optužbe o njegovom zlostavljanju djevojaka počele kružiti u javnosti 1990-ih. U predstavljanju podnesaka, tužitelji su opisali Kellyja kao "serijskog seksualnog grabežljivca" koji je koristio svoju slavu i bogatstvo kako bi privukao, seksualno zlostavljao i potom odbacio obožavatelje zvijezda, piše AP News.