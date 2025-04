Uhvaćeni! Prvi javni izlazak Ivane i Mile Kekina nakon njegova uhićenja

Nakon burnog tjedna, glazbenik Mile Kekin (54) pojavio se u javnosti sa suprugom psihijatricom i političarkom Ivanom (41) i to na premijeri predstave Cyrano de Bergerac u zagrebačkom kazalištu Gavella. U režiji Aleksandra Popovskog, predstava je privukla brojne poznate, a među njima i ovaj bračni par koji je djelovao raspoloženo i smireno. Par se pojavio u društvu Mrle iz Leta 3.

Ovo je Kekinu prvi izlazak pred kamere nakon nedavnog uhićenja zbog sumnji na malverzacije s nekretninama u Istri. Iako je ubrzo pušten, slučaj je podigao mnogo prašine. Kekin se kratko oglasio na Instagramu, no bez konkretnih komentara na situaciju.

'Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu', napisao je u opis fotografije.

