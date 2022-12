Možda ovo nije prvi Božić kojeg Ecija i Goran Belošević slave zajedno, ali je svakako prvi otkako atraktivna influencerica nosi Goranovo prezime.

Bubnjar benda Pravila igre u svom je naručju za potrebe božićne fotografije uzeo i trećeg člana obitelji Belošević - ljubimca Ria.

"Nek vam je dobra Badnja večer, dobri ljudi. Puse od Beloševića", napisali su u opisu fotografije koju su podijelili na oba profila te do sada skupili preko 650 lajkova.

Ecija je ranije u subotu otkrila i kako je okitila stan.

Bila je ovo godina za pamćenje za mladi bračni par.

Podsjetimo, Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

"Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu", otkrio je Goran detalje svog plana koji mu je na kraju i uspio, a govor kada su konačno stigli do cilja potpuno je šokirao Eciju.

Sudbonosno "da" rekli su u rujnu ove godine, a vjenčanje je održano ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer par nije dobio dozvolu župnika za vjenčanjem u crkvi, a zatim je slavlje prebačeno na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli, a zabavljao ih je Goranov prijatelj, glazbenik Sandro Majstrović.