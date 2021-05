Claudia živi u Zagrebu te ističe kako je često muškarci prose preko Instagrama

Claudia Rivier (25), kojoj mediji od milja tepaju “bujna Slavonka” prije malo više od godinu dana počela je karijeru Instagram modela, a ima i svoj OnlyFans profil. Svojim veličanstveni poprsjem brzo je privukla pažnju stranih medija, a za Dnevnik.hr otkrila je neke detalje o tome.

Njena je karijera, tvrdi, počela sasvim spontano, a na Instagramu ima više od 295.000 pratitelja. Nju je od djetinjstva zanimala fotografija, a dobila je i na poklon fotoaparat, pa je bilo očekivano da će se baviti poslom koji je vezan za fizički izgled.

“Prije malo više od godine dana počela sam spontano stavljati slike na profil i ljudi su vidjeli potencijal. U životu postoje ljudi koji se usude i koji se ne usude, ja sam jedna od onih koji se usude. Motivirana sam ciljem da budem najbolja u onome što radim i to me gura kroz karijeru”, kazala je Claudia.

Njoj je obitelj velika podrška u poslu kojeg radi. Claudia sama osmišljava i kreira sadržaj koji objavljuje na društvenim mrežama te tvrdi kako je to izuzetno zahtjevno.

Partner joj je velika podrška

“Sva je odgovornost na meni, iza sebe stojim samo ja. Uvijek iz šale kažem da sam ja mozak cijele operacije, što je zapravo i točno. Puno odjeće i kostima šivam ili preuređujem/dorađujem sama, volim da je sve rađeno po meni i dovedeno do savršenstva. Sadržaj se stvara po onome što tržište traži i zahtijeva. Nitko ne poznaje tržište bolje od samog modela, to je činjenica”.

Claudia tvrdi kako joj je i partner velika podrška.

“Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro”, istaknula je.

Claudia živi u Zagrebu te ističe kako je često muškarci prose preko Instagrama, no uživo je, kaže, to sasvim jedna druga priča.

Ponosna je na velike grudi

“Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš je bljak. Ja uvijek kažem da moj subotnji izlazak liči na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ ‘Isuse’. Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju”, rekla je.

Claudia je ponosna na svoje velike grudi za koje je zaslužna isključivo majka priroda i genetika. Često je pitaju za veličinu grudi, no ona tvrdi kako ne zna tu informaciju.

“Grudnjake ne nosim, imam ih možda dva-tri za ukras i nijedan nije moja veličina. Već sam ranije govorila o tome kako lako dobijem i izgubim grudi ovisno o kilaži i ako u nekom periodu života izgubim više kilograma, razmislit ću o povećanju grudi”, kazala je.

Skriva koliko zarađuje

Rivier je, ističe, cijela prirodna. No, ipak priznaje kako je u usnice stavile filere.

“Volim raskošno, ženstveno, bujno. Vjerujem da žena mora biti ženstvena, muškarac muževan. Druge zahvate nisam imala, iako će mnogi na reći da naoko izgledam umjetno. Imam plave oči i mali nosić, dugu kosu… Ljudi bi rekli: ‘Izgledaš kao svaka druga operirana djevojka.’ Ne, nego one izgledaju kao ja, ja sam ovakva rođena. Nemam ekstenzije, ne nosim leće, nisam radila korekcije na licu osim usana”, istaknula je.

Claudia nije željela otkriti koliko zarađuje na Instagramu i OnlyFansu.

“Kad je riječ o zaradi, volim ostati dostojanstvena i ne govoriti o tome, mogu samo reći da vjerujem da sam najplaćeniji hrvatski kreator na OnlyFansu. Na platformi svakoj osobi pristupam individualno i to se osjeti. Kad radite ono što volite i ne gledate na posao samo kao na zaradu, to će uvijek uroditi plodom. Ne gledam na ljude kao na novčanike i posvećujem im pažnju i vrijeme. Volim reći da OnlyFans nije samo platforma, već cjelokupno iskustvo”, ispričala je.