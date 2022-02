Zanimljivo, mnogi iz cijelog filma pamte većinom rečenicu: "Nitko ne stavlja Baby u kut", no Swayze je u svojoj knjizi priznao da ju je mrzio. "Prerađivali smo dosta teksta za veliku završnu scenu, no jedna rečenica, koju sam mrzio, je ostala. Jedva sam se mogao prisiliti da ju izgovorim. Zvučala je jako otrcano. No kad sam vidio gotovi film, morao sam priznati da funkcionira. I naravno, postala je jedna od najcitiranijih rečenica iz 'Prljavog plesa'. Stvorio sam i svoju verziju za trenutke kad me ljudi pitaju kako se nosim s karcinomom. Kažem im: 'Nitko ne stavlja Patrickov rak gušterače u kut'', ispričao je Patrick.