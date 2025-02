Smijali smo se uz njega u 'Večernjoj školi', a život mu nije bio komedija: Rođendan mu je i danas nepoznanica

Đuro Utješanović, legendarni hrvatski glumac i komičar, čovjek koji nas je godinama nasmijavao duhovitim dosjetkama i nezaboravnim likovima izvan scene nije imao život dostojan komedije, a preminuo je 25. veljače 2013. godine u Zagrebu u 73. godini života od moždanog udara.

Zanimljivo je da godina njegova rođenja nikad nije potpuno potvrđena. Neki izvori govore o 1938., drugi o 1940. ili 1941. godini. Đuro se jednostavno odlučio za 1940., kako je znao reći jer mu je ta godina bila najlakša za pamćenje. Rođen je u Bosni i Hercegovini, ali djetinjstvo mu je bilo obilježeno tragedijama. Već s tri godine ostao je bez oca Drage, koji je poginuo 1943. godine u njemačkom napadu na partizansku bolnicu. Samo je dvije godine kasnije i njegova majka Dragica stradala, ubili su je pljačkaši, a on je ostao siroče u teškim vremenima, što ga je obilježilo za cijeli život.

Legenda 'Večernje škole'

Ta rana životna tragedija učinila ga je čovjekom koji je znao prepoznati vrijednost smijeha, čak i kada život nije bio nimalo zabavan pa ga tako publika najviše pamti po legendarnoj ulozi Tetka Krokanića u humorističnoj emisiji "Večernja škola", gdje je uz Željka Pervana glumio u emisiji čije isječke i danas citiramo.

Njegova producentica Melita Gradečak ispričala nam je prošle godine jednu zanimljivu anegdotu o pokojnome glumcu.

"Godinama smo se poznavali i surađivali. Uvijek je bio pun duha, to bi vam rekao i Željko. Sjećam se jedne prilike, nedjelja, pola sedam ujutro, zvoni telefon, ja se javim, s druge strane Đuro. Kažem: "Đuro, nedjelja je, rano jutro. A on je rekao: 'Nema veze, dan je.' Takav je on bio, uvijek za akciju. Bio je veliki zafrkant i svima nam nedostaje", ispričala nam je Gradečak.

Zapažene uloge

Điro se školovao u Kikindi, a kasnije ga je život odveo u Split gdje je pohađao šumarsku školu. Ipak, nije se vidio među drvećem, nego na pozornici. Nakon kratkog studija šumarstva u Sarajevu, odlučuje poslušati srce i seli se u Zagreb, gdje upisuje glumu. Nakon diplome, deset godina proveo je u kazalištu Gavella, no šira publika ga najviše pamti po televizijskim ulogama. Osim kao Tetak Krokanić u "Večernjoj školi", a istaknuo se i kroz serije kao što su "Smogovci" i ulogama poput one u filmu "Kad mrtvi zapjevaju".

Što se ljubavi tiče, Đuro Utješanović bio je oženjen Marom s kojom je dobio sina Dragu (52). S istim je često nastupao u kazališnim predstavama diljem Hrvatske. Nakon razvoda, Đuro je pronašao ljubav i podršku u dugogodišnjoj partnerici Branki.

