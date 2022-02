U ožujku 1985., Whitney Houston etablirala se kao glavna glazbena umjetnica, što je Rolling Stone potaknulo na oduševljenje: "Sa svojom uglađenom ljepotom i svojim sjajnim glasom, Whitney Houston očito je na putu prema zvijezdama." Doista, njezina prva ploča prodana je u više od 12 milijuna primjeraka u SAD-u, njezina tri uzastopna singla bila su broj 1 na top ljestvicama: "Saving All My Love For You", "How Will I Know" i "The Greatest Love of All". Tako je ova diva ušla u povijest zbog najprodavanijeg album solo izvođača.