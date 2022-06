Suprug Kourtney Kardashian, glazbenik Travis Barker, završio je u bolnici jer ima pankreatitis (upalu gušterače), a liječnici vjeruju da je tu bolest potaknula kolonoskopija, doznao je TMZ.

Više izvora povezanih s njegovom obitelji otkrilo je da je Travis u utorak hospitaliziran zbog upale gušterače, a osjećao je simptome poput mučnine, intenzivne boli u trbuhu i povraćanja. Redakcija TMZ-a nije saznala kad je on točno imao kolonoskopiju, no rečeno im je da je to bilo nedavno.

Podsjetimo, Kourtney je u utorak ujutro svog supruga odvela u bolnicu West Hills, u blizini njihove kuće. Odatle su ga kolima hitne pomoći odvezli u medicinski centar Cedars-Sinai u Loa Angelesu, jednu od najboljih bolnica u zemlji.

Kourtney je cijelo vrijeme uz njega

Travis je očigledno trpio jake bolove jer je na putu prema bolnici tvitao "Bože spasi me".

Travisova kći Alabama Barker objavila je njegovu fotografiju iz bolničkog kreveta, no ubrzo ju je obrisala, a očeve obožavatelje zamolila je da se pomole za njega.

Travis i Kourtney u braku su nešto više od mjesec dana. Ona je bila uz njega u kolima hitne pomoći te je ostala da se brine o njemu i u bolnici.