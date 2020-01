PROCURILE FOTKE ADELE NAKON DRASTIČNOG GUBITKA KILOGRAMA; LJUDI SU ZATEČENI: ‘Je li moguće da je to ona?!’

Britansku pjevačicu je na novim fotografijama teško prepoznati

Twitterom su počele kružiti fotografije britanske pjevačice Adele na kojima je gotovo neprepoznatljiva. Naime, u godinu dana smršavila je više od 20 kilograma i izgleda da tu ne namjerava stati.

Smršavila zbog stresa?

U komentarima se ubrzo razvila prava rasprava, a fanovi su se podijelili na one koji tvrde da Adele ima pravo izgledati kako želi i one koji su mišljenja da je otišla predaleko u mršavljenju. “Izgleda sjajno”, “Kladim se da je bila na dijeti kako bi došla na svoju idealnu težinu što je odlično za nju, ali mi je nismo navikli vidjeti ovakvu zato nam je to toliki šok. Mislim da se ne bismo trebali brinuti, ona zna što radi”, “Je li to zaista Adele? Šokantno”, “Ovo je skroz druga osoba”, “Nadam se da je ok i da tako izgleda samo zbog krivog kuta”, “Prije je izgledala bolje. To je sve što ću reći”, samo su neke od brojnih reakcija.

Adele se prije par mjeseci razvela od Simona Koncekog s kojim je bila u vezi od 2011. godine. Sam razvod je bio vrlo buran pa mnogi nagađaju da je i stres pridonio naglom gubitku kilograma.