Prljavo kazalište osvojilo publiku u Londonu: Bilo je čak i znatiželjnih stranaca

Prošlog tjedna legendarni hrvatski rock bend Prljavo kazalište, predvođen karizmatičnim Davorinom Bogovićem Rinčijem, održao je spektakularni nastup u klubu Dingwalls 2 u Londonu. Pozornica ovog kultnog prostora spuštena je u odnosu na ostatak dvorane, što je stvorilo intimnu atmosferu u kojoj se bend sjajno snašao.

"Među okupljenima su bili svi - od tinejdžera do njihovih roditelja, pa čak i poneki djedovi i bake, koji su s istim entuzijazmom pjevali hit 'Sve je lako kad si mlad'. Davorin Bogović i ostatak benda: Tihomir Fileš, Saša Novak i Damir Selman pokazali su zavidnu energiju", stoji u izvještaju nakon koncerta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zoran Veselinović/Promo

Rinči je za 24sata oduševljeno prepričao doživljaje.

"To je sve rock and roll. Mi se, gdje god živjeli, savršeno razumijemo. Mi bili dolje, a publika gore. Raspalili smo svjetski, bio je to naš najdivlji nastup. Englezi, odnosno od prijateljice muž, koji je svašta gledao, rekao je da ovakve divljake još vidio nije. Sale i ja smo hiperaktivni", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom koncerta, Saša Novak suočio se s tehničkim problemima.

"Iznajmio je tamo gitaru i pojačalo, ali nisu bili u baš najboljem stanju. Ostala mu je jedna gitara na kojoj je cijelo vrijeme svirao. Onda mu je pred kraj koncerta pukla žica, nastavio je svirati i nitko to nije primijetio osim mene. Mene je stalno pikao s tom žicom", prisjetio se Rinči.

Foto: Zoran Veselinović/Promo

Publika, koja je u prvim redovima doslovno bila na dohvat ruke benda, nije ostala ravnodušna.

"U prvim redovima, s kojima sam imao kontakt, skakali su i oponašali mene, tih nekoliko djevojaka u prvom redu. Znali su sve pjesme od riječi do riječi. Puno naših je bilo, ali bilo je i Engleza. Nekih koji su u vezi s našima, a bilo je i znatiželjnika, da vide kako to Balkanci rade", rekao je Rinči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Prljavo kazalište ima novi album. Koji su im planovi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa