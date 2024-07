Pravni time glumice Amber Heard angažirao je privatnog istražitelja Paula Barresija da iskopa bilo kakve inkriminirajuće informacije o Johnnyju Deppu s kojim se glumica našla na sudu zbog tvrdnji o zlostavljanju. Privatni istražitelj ostao je u šoku kada je tijekom svog istraživanja nailazio na skoro isključivo pozitivne komentare vezane za glumca unatoč optužbama za zlostavljanje.

Foto: Profimedia

Barresi je na temelju svojih otprilike sto intervjua s raznim ljudima iz Deppove blizine napisao knjigu "Johnny Depp's Accidental Fixer" koju je sad i objavio.

"Džentlmen", "nema trunke zla u sebi", "poštiva i obožava žene", samo su neki od komentara koji se mogu naći u Barresijevim intervjuima. Zadatak privatnog istražitelja bio je doći do fotografija, video snimki, tvrdnji bliskih suradnika ili bilo čega što bi Amber išlo u prilog. Istražitelj nije uspio doći do cilja jer je s vremenom otkrio kako većina ljudi u Deppovom okruženju ima samo riječi hvale o slavnom glumcu, a to ga je jako iznenadilo.

Foto: Profimedia Johnny Depp

Tijekom istrage, jedan član filmske ekipe kriminalističkog trilera "City of Lies" iz 2018. godine izjavio je da je Johnny Depp u jednom trenutku postao nasilan na setu te da je ponudio 100 tisuća dolara voditelju lokacije filma, Greggu Brooksu, da ga udari šakom u lice nakon čega ga je udario u trbuh. Redatelj spomenutog filma, Brad Furman, demantirao je navedene tvrdnje, a u njegovim hvalospjevima pridružili su se i pomoćnici produkcije te glumica Carre Otis koja je čak ismijala cijelu priču.

Paul Barresi je na kraju svega postao je obožavatelj slavnog glumca, a Amber Heard je započela novi život u Španjolskoj.

