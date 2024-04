Princ Harry već nekoliko godina živi u Americi, kamo je otišao nakon što je sa suprugom Meghan Markle i sinom Archiejem napustio Veliku Britaniju. Problemi su počeli su nakon što je konzervativna organizacija 'The Heritage Foundation' tražila od dužnosnika u Washingtonu da se javno objave podaci Harryjeve aplikacije za američku vizu.

Koristio razne supstance

S obzirom na to da je princ u mladosti konzumirao kokain, marihuanu, "čarobne gljive" i razne psihodelike, mnogi smatraju da to nije spomenuo kada je tražio vizu. U svojim memoarima "Rezerva" govorio je o raznim supstancama koje je koristio te je otkrio da je kokain prvi put probao sa 17 godina i da to nije bio jedini put.

Princ se odrekao prava na privatnost

Zbog zaštite prinčeve privatnosti, imigracijski ured nije htio objaviti podatke Harryjeva obrasca, ali spomenuta organizacija istaknula je kako se on odrekao prava na privatnost kada je objavio sve detalje o opijatima u svojoj biografiji. U slučaju da se dozna da je Harry lagao prilikom ispunjavanja obrasca, to ne znači da automatski neće dobiti vizu, ali postoji kazna za one koji ne kažu istinu. Zbog toga mogu biti i deportirani te izgubiti mogućnost dobivanja američkog državljanstva.

Podsjetimo, zbog pitanja o upotrebi droga, probleme s američkom vizom imala je i manekenka Kate Moss, ali i pjevačica Amy Winehouse.

