Franka Batelić i Vedran Ćorluka vjenčali su se 2018. u mjestu Bale, u Istri. Pjevačica je odabrala čipkastu vjenčanicu s dugim velom venezuelanske dizajnerice Caroline Herrere. Franka je jednom prilikom za RTL priznala da ona i suprug imaju poseban bračni dogovor kojeg se striktno drže. Naime, pjevačica je ispričala da ona i Ćorluka nikada javno ne pričaju o svom braku: "To je naša zajednička odluka i nešto što mene stvarno održava normalnom. Poludjela bih da moram dijeliti neke stvari s javnosti, pogotovo što se tiče mog sina, Vedrana i obitelji - to je nešto što volim držati za sebe, to je nešto naše. Što se tiče tri godine braka - korona, bila sam trudna - život ti se kompletno preokrene naglavačke", ispričala je i prisjetila se života u Moskvi, u kojoj je boravila zbog nogometne karijere supruga Vedrana.