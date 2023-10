Nije tajna da unatoč bajkovitom vjenčanju, kralj Charles III. nije bio ljubav njezinog života. Pokojnu princezu Dianu također su povezivali s kirurgom Hasnatom Khanom i sinom bivšeg vlasnika Harrodsa, Dodijem Al-Fayedom.

Zaljubila se u tjelohranitelja

No, Diana je jednom otkrila da nijedan od ovih muškaraca nije bio njezina "najveća ljubav", već je to bio njezin bivši tjelohranitelj, kojeg je jednom nazvala "izbačenim". Barry Mannakee radio je kao zaštitnik bivše princeze Walesa od 1984. do 1986. godine, prateći je na kraljevskim događanjima i drugim putovanjima. To se dogodilo u vrijeme kada je njezin brak s Charlesom bio na klimavim nogama, i navodno je gospodin Mannakee postao njezino rame za plakanje, prenosi Mirror.

Poginuo je u nesreći na motociklu

Međutim, 1986. godine prebačen je s tog položaja nakon što su se navodno bojali da su se previše zbližili. Samo nekoliko tjedana kasnije, 1987. godine, tragično je preminuo u nesreći na motociklu u dobi od samo 39 godina.

Tek 2017. godine, deset godina nakon Dianine smrti, došlo je do saznanja o njezinim osjećajima prema muškarcu koji je bio zadužen za njezinu zaštitu. Između 1992. i 1993. godine, princeza je razgovarala o različitim temama s Peterom Settlenom. Dijelovi tih razgovora kasnije se emitirani na Channel 4 kao dio dokumentarnog filma "Diana: In Her Own Words".

'Izbacili su ga, a zatim ubili'

Diana je tvrdila da vjeruje kako je gospodin Mannakee "izbačen", unatoč ispitivanju i daljnjim istragama koje su zaključile da je njegova smrt bila nesreća.

"Kad sam imala 24 ili 25 godina, duboko sam se zaljubila u osobu koja je radila u ovoj sredini. Sve je to izašlo na vidjelo i on je bio izbačen, a zatim ubijen. To je bio najveći udarac u mom životu, moram reći", ispričala je Diana ranije.

On je bio njezina najveća ljubav

Princeza je negirala da je njihova veza ikada bila seksualna, tvrdeći da je gospodin Mannakee bio više kao očinska figura.

"Bila sam spremna odreći se svega toga, otići i živjeti s njim. Postalo je toliko teško. Ljudi su postali toliko ljubomorni i zlobni u ovoj kući, pa je na kraju morao otići. Tri tjedna nakon što je otišao, poginuo je u nesreći na motociklu. Ona je bila najveća ljubav koju sam ikada imala", priznala je.

