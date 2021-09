Princeza Diana preminula je u stravičnoj automobilskoj nesreći prije 24 godine. No, ona je ostala u srcima mnogih ljudi, a jedan od njih je i suprug Lepe Brene Slobodan Boba Živojinović. On se krajem 1980-ih jako sviđao "princezi srca".

Njih dvoje upoznali su se 1987. godine, Diana je tada bila u braku s princom Charlesom i često je dolazila na Bobine mečeve. Iako su članovi kraljevske obitelji imali VIP ložu, ona ih je gledala s običnih tribina kako bi mu što bliže bila. Boba je tada bio u vezi sa Zoricom Nakić, s kojom je dobio sina Filipa.

"Velika je stvar kada na utakmicu dođe da te bodri netko poput nje. Jer se nije dešavalo da netko iz kraljevske obitelji navija za tebe s tribina", rekao je Boba za Fresh Press.

On se prisjetio i kako su se on i Lady Di upoznali.

Bili su bliski

"Tjedan dana prije Wimbledona 1987. pod njenim je pokroviteljstvom održana humanitarna utakmica. Bio sam jedan od sudionika, pored još nekoliko poznatih tenisača. Tada sam upoznao princezu Dianu. U prvom razgovoru pitala me jesam li ja tenisač koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao ekshibicijski meč, pa je ona opet došla. I ponovno me pitala je li moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski", ispričao je.

Boba je otkrio i kako su on i Diana pričali o svakodnevnim stvarima, a posebice o djeci, princezinu sinu Harryju i Bobinu Filipu - koji su vršnjaci.

"Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Voljela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Diana je bila predivna osoba s kojom sam mogao razgovarati o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počašćen sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se priče o svakodnevnim stvarima i našoj djeci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harryja, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor", rekao je suprug Lepe Brene.