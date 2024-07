Britanski prijestolonasljednik, princ William, uhvaćen je kako po imanju dvorca Windsor vozi električni romobil, a snimka je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

U ležernom izdanju plavog džempera, crnih hlača i sa sunčanim naočalama na glavi, William je demonstrirao kako je vješt vozač, pa čak i kada je riječ o dvokotačnom vozilu.

Videozapis je u kratkom vremenu skupio gotovo dva milijuna pregleda i hrpu komentara, od kojih mnogi aludiraju na to da je princ puno opušteniji nego što smo navikli vidjeti.

"Nisam znala da je William ovako kul", "Ovo je najsmješnija stvar ikad", "Ovo će jednog dana završiti u povijesnim knjigama", "Vidi se da brine o zagađenju", neki su od komentara.

Drugi su pak primijetili njegovu, navodno pogrešnu poziciju tijela, odnosno nogu, prilikom vožnje. "Zna li on da se ovako ne vozi romobil?", zapitao se jedan korisnik platforme, a drugi su se nadovezali primijetivši isto.

Inače, ovo nije prvi put da je Williamov romobil dospio u centar pažnje. Prošle su godine strani mediji pisali da je princ kupio električni romobil kako bi se učinkovitije kretao imanjem Windsor. Svojim zanimljivim prijevoznim sredstvom William može za deset minuta stići od Adelaide Cottagea, gdje živi s Kate Middleton i djecom, do dvorca Windsor kako bi posjetio svog oca, kralja Charlesa III.

"To jednostavno ima smisla. Odjuri do dvorca kad treba vidjeti kralja. Od Adelaide Cottagea do dvorca Windsor lakše je doći romobilom nego automobilom ili pješice", rekao je tada izvor za The Sun.

