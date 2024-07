Princeza od Walesa, Kate Middleton (42), u ožujku ove godine javno je obznanila da boluje od raka, a nerijetko se objavljuju nove informacije vezane uz njen proces liječenja. Sada je otkriven razlog zašto princezu nisu posjetila njena djeca tijekom boravka u bolnici nakon operacije abdomena. Naime, ispred londonske bolnice princ William bio je viđen više puta, dok sinova Georgea i Louisa te kćeri Charlotte nije bilo na vidiku.

Novinarka Vanity Faira otkrila je pojedinosti o njenom boravku u bolnici, saznavši kako princeza nije htjela da je djeca posjete.

"Nije željela da je njezina djeca vide u bolničkoj haljini i priključenu na monitore te cijevi", objasnila je novinarka. Ipak, Kate je svakodnevno komunicirala s djecom putem videopoziva.

"Stvari su kod kuće bile tako normalne da je George igrao ragbi utakmicu protiv druge škole dok je Kate bila u bolnici", otkrio je prijatelj kraljevske obitelji.

Princeza je izbivala iz javnosti mjesecima zbog borbe s rakom, no pojavila se na "Trooping the Colour" sredinom lipnja zajedno s obitelji. Nagađa se da bi se mogla pojaviti na Wibledonu, gdje bi trebala uručiti pehar pobjednicima, no sve ovisi o njenom zdravstvenom stanju.

