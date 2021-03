PRINC WILLIAM PROGLAŠEN JE NAJSEKSI ĆELAVIM MUŠKARCEM: Ekipa se sprda; ‘Kako se, kvragu, to dogodilo?!’

Princ William (38) dobio je još jednu titulu. Naime, istraživači su otkrili kako je on 17.6 milijuna puta opisan kao “seksi” na blogovima, objavama i stranicama pri pretraživanju na Googleu. Slijedom toga, The Sun mu je dao laskavu titulu najseksi ćelavog muškarca.

On je tako prešišao Mikea Tysona, Jasona Stathama, Pitbulla i Michaela Jordana koji su među petoricom najboljih na toj listi, piše People. Dwayne “The Rock” Johnson, Bruce Willis, Vin Diesel, Vladimir Putin, Floyd Mayweather i John Travolta također su se našli na listi najseksi ćelavih muškaraca.

“Postoji poprilično dosta ćelavih javnih osoba koje su seksi”, rekao je glasnogovornik tvrtke Longevita koja je napravila istraživanje o najseksi ćelavom muškarcu.

Nakon što je popis javno objavljen, mnogi su svoja razmišljanja o njemu podijelili na društvenim mrežama. Neki su negodovali što se glumac Stanley Tucci nije našao na popisu najseksi ćelavih muškaraca.

“Čime je Stanley Tucci zaslužio ovo nepoštovanje”, tweetao je jedan korisnik. Drugi su, pak, mišljenja kako je to rangiranje smiješno, pa su zbijali šale na račun liste najseksi ćelavih muškaraca.

“Ovo mora biti dobar šamar za ćelave muškarce diljem svijeta”, “Prvi april je sljedeći tjedan”, samo su neki od komentara.

Čak se i glumac Dwayne “The Rock” Johnson, koji se našao na toj listi, našalio na vlastiti račun. “Kako se, kvragu, to dogodilo – kraj živog Larryja Davida?!”, napisao je na svom Twitteru.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen – when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021