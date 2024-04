Princ William i princeza Kate daju sve od sebe kako bi okončali svađu s princem Harryjem i Meghan Markle. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa imaju napet odnos s kraljevskom obitelji i trenutno su otuđeni od princa i princeze od Walesa, ali kraljevski pisac Tom Quinn rekao je da su William i Kate pokušali ispraviti stvari.

Govoreći ekskluzivno za The Mirror, rekao je da je par kontaktirao Meghan i Harryja i pozvao ih da dovedu svoju djecu, princa Archieja i princezu Lilibet, u posjet Velikoj Britaniji, ali se pretpostavlja da je Meghan odbila poziv.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Meghan se ne želi pomiriti?

"Nema šanse da bi Meghan dovela djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo. William i Kate su predložili da Meghan i Harry dovedu djecu i da se njihove obitelji pokušaju pomiriti, ali taj prijedlog ne vodi daleko."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate Middleton, Princ William, Princ Harry, Meghan Markle

Dva para nisu bliska, a Sussexovi su se obrušili na članove kraljevske obitelji u intervjuu s Oprah Winfrey te je Harry također iznio niz optužbi na račun svojeg brata i šogorice u svojim memoarima "Spare".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U memoarima je progovorio o eksplozivnoj svađi koju je imao s Williamom tijekom koje je princ od Walesa Harryjevu suprugu Meghan nazvao teškom i bezobraznom te tvrdi da ga je njegov brat tada zgrabio za ovratnik, strgao mu ogrlicu i srušio ga na pod.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Archie i Lilibet žive sa svojim roditeljima u Kaliforniji i nisu mnogo vremena proveli s kraljevskom obitelji. Djeca su se uspjela susresti s članovima kraljevske obitelji tijekom platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II., ali se nisu s njom susreli posljednji put prije njezine smrti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Meghan i Harry su svoju djecu trebali dovesti u Ujedinjeno Kraljevstvo u rujnu 2022., ali su odlučili to ne učiniti zbog sigurnosnih razloga. U sudskim dokumentima stoji da su Meghan i Harry tražili osiguranje, ali ih je RAVEC (Kraljevski i VIP izvršni odbor) odbio.

Tada je rečeno da je Harryjev i Meghanin tim pisao da sigurnosni aranžmani za posjet u rujnu nisu bili zakoniti te su te mjere opisali kao neadekvatne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Podsjetimo, Kate Middleton je pred svijetom izjavila da boluje od raka, a mnogi smatraju da je to prilika da se dvije obitelji ponovno ujedine te je nedavno bivši kraljevski batler za The New York Post rekao što misli o njihovom mogućem pomirenju.

"Pomirenje je potpuno moguće, 100 posto. Nažalost, upravo ovakva vremena okupljaju obitelj, krv nije voda. Bez ikakve sumnje vjerujem da će Harry biti u kontaktu s Kate i Williamom i ponuditi im svoju pomoć. Hoće li je oni prihvatiti ili ne, sasvim je druga stvar, ali iskreno vjerujem da će im se Harry osobno obratiti", rekao je bivši batler Grant Harrold.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Princ William pri put u javnosti nakon očeve dijagnoze: Pomirenju s Harryjem ide u prilog jedna činjenica