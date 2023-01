Princ Harry otkrio je u svojim memoarima brojne intimne detalje iz svog života, a na samom se početku knjige dotaknuo smrti njegove majke.

Podsjetimo, princeza Diana poginula je u prometnoj nesreći u Parizu 31. kolovoza 1997. Harry se u memoarima prisjetio trenutka kada mu je otac Charles hladno rekao da njegove majke više nema. Učinio je to došavši u njegovu sobu prije nego što je Harry zaspao i sjeo na njegov krevet.

U memoarima piše i o bizarnoj stvari koju je njegova teta Sarah McCorquodale donijela njemu i njegovom bratu Williamu. Naime, ona je s Charlesom išla riješiti detalje oko povratka Dianinog tijela iz Pariza u London. Tom je prilikom donijela svojim nećacima dvije malene plave kutije u kojima su bili uvojci princezine kose.

"To je bio dokaz da je stvarno više nema", ispričao je Harry što je pomislio kad je otvorio kutijicu. No onda je posumnjao u to i uvjeravao se da to može biti kosa od bilo koga i da je njegova majka negdje i da je živa.

"Znao bih da nije živa. Moje tijelo bi znalo. Moje srce bi znalo. I nijedno od njih ne zna da je to istina. Oboje su bili puni ljubavi za nju kao uvijek", napisao je princ.

Harry je priznao i da mu je teško palo što su za njegovom majkom plakali nepoznati ljudi koji je nisu ni zaista poznavali, a on nije mogao nijednu suzu pustiti.

"Možda sam naučio predobro osobinu naše obitelji da plakanje nikad nije opcija", ispričao je te dodao kako je William uvijek bio uvjeren da je njhova majka, princeza Diana živa.

Ispričao je kako su on i William razgovarali o tome da njihova majka nije poginula u prometnoj nesreći nego je odlučila na neko vrijeme nestati i sve je to bio dio njezinog plana.

"Dugo vremena sam odbijao prihvatiti da je…nema. Vjerovao sam da je nestala na određeno vrijeme i da će nas kad to prođe nazvati i mi ćemo joj se otići pridružiti", objasnio je princ.

Harry je godinama vjerovao da će mu se majka vratiti, a onda je jednog dana odlučio tražiti policijski izvještaj o njezinoj smrti koji je sadržavao i fotografije nesreće.

Htio ih je vidjeti jer mu je to bio dokaz da njegove majke zaista više nema. 'Dokaz da je bila u autu. Dokaz da je bila ozlijeđena i i dokaz da su upravo oni paparazzi koji su je lovili u tunelu snimali fotografije, fotografije na kojima ona leži polumrtva na stražnjem sjedalu automobila', ispričao je Harry.