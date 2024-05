Prinčevi Harry i William nikako da poprave svoj odnos. Koliko daleko ide narušavanje njihova već ionako narušena odnosa, dokazuje činjenica da je Harry nedavno odbio pozivnicu za vjenčanje bliskog prijatelja, a kraljevski stručnjak Tom Quinn tvrdi da Harry nije prihvatio pozivnicu jer je htio izbjeći susret s bratom, princem Williamom.

Sedmog lipnja će se održati vjenčanje sedmog vojvode od Westminstera, Hugha Grosvenora i Olivije Henson u katedrali u Chesteru. Hugh je inače blizak prijatelj Harryja i Williama, zbog čega je bilo očekivano da će članovi kraljevske obitelji biti prisutni na njegovom velikom danu.

'Ne podnosi pomisao da bude istoj zgradi kao njegov brat, a kamoli u istoj sobi'

"Harryjeva odluka da ne prisustvuje vjenčanju starog prijatelja Hugha Grosvenora je bila neizbježna nakon što je shvatio da će njegov brat biti tamo. Harryjev prijatelj je rekao: 'Harry se definitivno predomislio oko odbijanja poziva na Hughovo vjenčanje, ali ne podnosi pomisao da bude istoj zgradi kao njegov brat, a kamoli u istoj sobi.", rekao je Quinn ekskluzivno za The Mirror.

"Harry mrzi pomisao na to da će potpuno izgubiti kontakt sa starim prijateljima iz Etona i vojske, a s Hughom Grosvenorom je bio blizak. Ipak, prisustvovanje vjenčanju na kojem će njegov brat biti vratar, samo je povijest koja se ponavlja na najbolniji način", rekao je Tom i dodao: "Harry je smatrao da je on trebao biti pozvan da bude vratar, ali njegov brat opet ima prednost."

Komentari kraljevskog stručnjaka dolaze nedugo nakon što je izvor blizak Harryju rekao da je Harry odbio prisustvovati vjenčanju jer je William taj koji je izabran za vratara na vjenčanju njihovog bliskog prijatelja Hugha Grosvenora.

"William je zamoljen da preuzme vodeću ulogu na vjenčanju i to je ono što je nagnalo Harryja da odbije pozivnicu. Harry je bio jako blizak s Hughom dok je odrastao pa su svi mislili da bi on preuzeo glavnu ulogu, a ne William", rekao je izvor za The Express.

Isprva je objavljeno da Harry nije dobio pozivnicu za Hughovo vjenčanje. Međutim, kasnije je otkriveno da su Harry i njegova supruga Meghan Markle smatrali da bi bilo nezgodno prisustvovati vjenčanju zbog svađe s kraljevskom obitelji.

