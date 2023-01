Vojvoda od Sussexa princ Harry pojavio se na razgovoru sa Stephenom Colbertom u utorak u epizodi The Late Showa, istog dana kada su službeno objavljeni njegovi revolucionarni memoari, Spare.

Diana to ne bi dozvolila

Harry je u emisiji govorio o tome kako su stvari mogle odviti drugačije da njihova majka, princeza Diana, nije umrla u dobi od 36 godina.

"Da ti je majka još živa, razmišljaš li ikada o tome kako bi podnijela ovaj trenutak", upitao je Colbert Harryja, misleći na napetost između njega i princa od Walesa.

"Ne bismo stigli do ovog trenutka", odgovorio je Harry. "Nemoguće je reći gdje bismo sada bili, gdje bi ti odnosi sada bili, ali nema šanse da bi udaljenost između mog brata i mene bila ista."

Godina smrti Diane i Harryjeva najgora godina

Kada ga je Colbert upitao zaziva li svoju majku u pomoć ili razmišlja o savjetu koji mu je ona možda dala, Harry je rekao: "Rekao sam nedavno u različitim intervjuima da sam stvarno osjetio prisutnost svoje mame, posebno u posljednjih nekoliko godina. U knjizi sam detaljno opisao kako smo moj brat i ja razgovarali na njezinu grobu i kako se on osjećao kao da je ona bila uz njega dugo vremena i pomogla mu da uspostavi život i da je osjećao da je sada prelazila na mene." Harry je zatim dodao: "I ja sam je osjetio više u posljednje dvije godine nego u zadnjih 30."

Colbert je zatim pitao Harryja o njegovim osjećajima s obzirom na to da ima 38 godina, dvije godine više nego što je Diana bila kada je poginula u automobilskoj nesreći u Parizu 31. kolovoza 1997. "Pa, ona je umrla u 36. godini, a ja sam imao 36 kad je sve ovo počelo", rekao je Harry, misleći na to kada su on i supruga Meghan Markle odlučili napraviti veliku promjenu i distancirati se od britanske monarhije.

"U siječnju 2020. moja žena i ja smo zapravo rekli: 'Dosta, ne možemo se nositi s tim. Ne možemo se nositi s ovim. Moramo smisliti nešto drugačije.' To je bilo zanimljivo preklapanje vremena", piše People.