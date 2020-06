PRINC FILIP SLAVI 99. ROĐENDAN: Palača objavila njegovu novu fotografiju, prvu u zadnjih 7 mjeseci

Princ Filip, već više od 7 desetljeća u braku s kraljicom Elizabetom II., u srijedu, 10. lipnja navršava 99 godina, zbog čega je Buckinghamska palača objavila novu fotografiju kraljice i vojvode od Edinburgha.

Umjesto velikog slavlja, princ će rođendan proslaviti u društvu kraljice, na intimnoj večeri u dvorcu Windsor, gdje vojvoda i kraljica borave u izolaciji zbog koronavirusa, što znači da će mu ostali članovi kraljevske obitelji čestitke uputiti putem video poziva.

Par je prošli tjedan fotografiran ispred dvorca, a riječ je o prvoj fotografiji vojvode od 24. prosinca prošle godine, nakon njegova boravka u bolnici u Londonu.

Vojvoda na fotografiji pozira u odijelu s kravatom u bojama britanske kraljevske garde, a Elizabeta je u žutoj haljini cvjetnog uzorka, oko vrata nosi bisernu ogrlicu te uz nju omiljeni dijamantni broš u obliku srca.

Princ Filip, koji je u braku s Elizabetom 72 godine, rijetko se pojavljuje u javnosti otkako se povukao s kraljevskih dužnosti 2017. godine. Vojvoda se nakon duljeg vremena oglasio u travnju kada se zahvalio zdravstvenim radnicima na prvoj liniji borbe protiv pandemije koronavirusa. Njegova poruka uslijedila je poslije kraljičine, koju je pratilo 24 milijuna gledatelja.

📸 This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 9, 2020