"Mislim da je Toše predosjećao svoju smrt. Prije nekoliko mjeseci javila sam mu kako će lijep biti njegov kat u roditeljskoj kući, a on mi je samo rekao 'Raduj se, Cece, jer ćeš se ti useliti tu'. U jednoj je prilici pak došao na ručak u Kruševo, a svi su bili tamo osim tate. Toše ga je nazvao i rekao da dođe brzo jer će ga još malo gledati. Kazao mu je da će ga poslije moći vidjeti samo na slici. Nakon koncerta u Skoplju 5. listopada Toše, mama i ja vraćali smo se za Kruševo. On je bio zamišljen i ja sam ga pokušala oraspoložiti. Govorila sam mu da ga ljudi vole i kako je život divan, a on mi je odgovorio 'Pričate kako je život divan! I jest divan. Samo da potraje još malo'", ispričala je tada Dora.