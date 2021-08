Kazališna glumica Ornela Vištica objavila je u ponedjeljak na svom profilu na Instagramu još jednu fotografiju iz ranog djetinjstva, ovog puta sa šeširom na glavi, te je uz objavu napisala: "Neke stvari se ni danas ne mijenjaju. Uvijek šešir".

Samo dan ranije Ornela je pratiteljima predstavila i svoju majku, pa i toj objavi dodala nekoliko fotografija iz obiteljskoga albuma:

"Na grudima me držala i hranila više od godine jedne, vrlo brzo naučila hodati. Kasnije strpljivo bi sjedila za stolom satima kako bi me uporno naučila čitati i pisati. Za igračke nikad velikodušna, govoreći kako je to plastika i da mi ne trebaju tri lutke.

Postoje djeca koja nemaju nijednu lutku, često bi govorila. Ako imaš tri lutke, a jednu baciš i ne pospremiš, nećeš cijeniti treću. Radije bi mi donijela slikovnicu, govoreći kako to moram sama čitati.

Sve haljine i šeširiće koje bi izrađivala za mene kasnije bi poklonila, govoreći kako smo to uslikali i snimili i nema smisla da se vežem previše za stvari.

Uvjerila me vrlo brzo kako je more super i da ne mogu potonuti ako pratim nju i kako na dnu mora ima super šarenih školjki.

Obmanjivala me s ježićima na dnu zdjelice kako bi pojela povrće koje baš i nisam u početku voljela. Učila me kako biti samostalna, osim kad pada kiša, onda bi deset minuta prije stigla kako ne bih ja stajala na kiši.

Na moje padove u djetinjstvu samo bi odmahnula rukom i rekla -idemo dalje, prošlo. Ne znam koliko bi kilometara prošla kako bi me odvela na sve moje aktivnosti. Nikad umorna, nikad neraspoložena. Uvijek njezin zarazan osmijeh i vjera u dobro", opisala je glumica svoju majku.

