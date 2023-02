Glumac i komičar Richard Belzer, najpoznatiji po ulogama u Ubojstva: Život na ulici i Zakon i red: SVU, nažalost je preminuo u 79. godini.

Vijest je prvu objavila dugogodišnja prijateljica Laraine Newman, koja je radila s Belzerom tijekom njegovih brojnih pojavljivanja u prvim godinama Saturday Night Livea.

Belzer je bio omiljen kao detektiv John Munch, prvo u Ubojstva: Život na ulici a potom i Zakon i red: SVU . Ulogu je igrao ukupno 22 godine. Munch se također pojavio u originalnim “Zakon i red” i “Suđenje porote”. Belzer ga je glumio u ukupno 11 različitih TV serija i šest emisija u udarnom terminu, postavljajući rekorde popularnosti i pojavljivanja.

Laraine Newman, objavila je vijest o njegovoj smrti na Twitteru. Napisala je: “Tako sam tužna što čujem da je Richard Belzer preminuo. Toliko sam voljela ovog tipa. On je bio jedan od mojih prvih prijatelja kad sam stigao u New York igrati SNL. Svaki tjedan smo odlazili na večeru u Sheepshead Bay na jastoge. Jedan od najsmješnijih ljudi ikada. Majstor rada s masom. RIP najdraži.”

Počeo kao komičar

Rođen 4. kolovoza 1944. u američkom Bridgeportu, Connecticut, Richard Belzer započeo je karijeru kao stand-up komičar u raznim klubovima u New Yorku. Sudjelovao je u komičarskoj grupi Channel One koja je satirizirala televiziju i postala osnova za kultni film The Groove Tube iz 1974. u kojem se pojavio, a bio je i komičar za zagrijavanje publike u prvim sezonama Saturday Night Livea. Tri puta se pojavio u kasnonoćnom izdanju.

Zvijezda serije

Slijede male uloge u filmovima poput Fame (1980), Author! Autor! (1982.) i Scarface (1983.), Belzer je kružio kao gostujuća zvijezda u raznim TV serijama uključujući Moonlighting, Miami Vice i Tattingers. Imao je ponavljajuću ulogu u originalnom filmu The Flash 1991. i u Lois & Clark: The New Adventures of Superman prije nego što je debitirao kao John Munch u filmu Ubojstva: Život na ulici 1993. Nakon Odjela za Umorstva, odmah je postao John Munch u filmu Law & Order: SVU, gdje se pojavljivao do 2013. Također je igrao ulogu gostujuće zvijezde u dramama The X-Files, The Beat, Law & Order: Trial By Jury i The Wire; i u komedijama Arrested Development, 30 Rock i The Unbreakable Kimmy Schmidt.

Njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi Johna Muncha bilo je u gostujućoj snimci u seriji Zakon i red: SVU 2016. Belzer je također bio objavljeni pisac, napisao je četiri knjige u kojima raspravlja o svom uvjerenju o zavjerama za ubojstvo predsjednika Johna F. Kennedyja. Povukao se iz glume 2016. Dva puta se ženio i razvodio.