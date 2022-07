Poznati američki glumac Paul Sorvino preminuo je u ponedjeljak ujutro sa suprugom Dee Dee Sorvino uz sebe, navodi se u priopćenju.

Velika tuga

Paul, koji je otac glumaca Mire Sorvino i Michaela Sorvina, preminuo je prirodnom smrću i imao je zdravstvenih problema tijekom proteklih nekoliko godina.

"Srca su nam slomljena", napisala je Dee Dee u objavi. "Nikada više neće postojati Paul Sorvino, on je bio ljubav mog života i jedan od najvećih izvođača koji je ikada krasio platno i pozornicu. Potpuno sam shrvana”, dodala je na Twitteru.

"Moj otac, veliki Paul Sorvino je preminuo. Moje srce je rascijepano - život pun ljubavi, radosti i mudrosti s njim je gotov. Bio je najdivniji otac. Toliko ga volim. Šaljem ti ljubav u zvijezde", objavila je Mira.

Veliki uzor

Glumac je najpoznatiji po ulozi u Goodfellas (Dobri momci), u kojoj je glumio Paulieja Cicerona te ulozi narednika njujorške policije Phila Cerrete u televizijskoj seriji Zakon i red.

Kao karakterni glumac, Paul se također pojavio u filmovima The Firm, Star Trek: The Next Generation, Repo! Genetska opera, pravila se ne primjenjuju i više. Prema objavi, Paul je također bio operni pjevač, pisac i kipar. Dobio je nominaciju za Tonyja za svoju izvedbu u broadwayskoj predstavi That Championship Season Jasona Millera iz 1972. godine.

Mira je nedavno odala počast svom ocu za njegov 83. rođendan u travnju, objavivši crno-bijelu fotografiju. "Sretan rođendan mom ocu Paulu Sorvinu", napisala je glumica. "Jako mi nedostaješ i nadam se da ćemo uskoro biti zajedno!"

Prema priopćenju, Paul, koji je iza sebe ostavio suprugu Dee Dee s kojom se vjenčao 2014., svoje troje djece i petero unučadi, bit će pokopan na Hollywood Forever Cemetery u Los Angelesu, piše People.