PREMINUO OTAC MAJE ŠUPUT: ‘Rekla bih ti mirno spavaj, ali u tvom slučaju bi zvučalo kao kazna…’

View this post on Instagram

Jucer smo na posljednji pocinak ispratili mog tatu. Nakon preduge i preteske bolesti konacno se rijesio bolnica, nepokretnosti, cjevcica… Rijesio se zla koja ga je prikovala za krevet i zivota kojeg nitko , bas bas nitko nikada nebi smio ni na dan dozivjeti. Bio je bolestan posljednjih 16 godina od koje posljednje 3 zelim izbrisati iz pamcenja jer je pretesko. Sada je konacno slobodan, konacno svoj. Ako stvarno postoji ( a trenutno sam u potpunom uvjerenju da postoji) drugi svijet onda je on sad vec u uredu i dogovara gaze i koncerte. Gore bi moglo postat jako veselo. Moga oca svi znaju kao managera koji je zario i palio sve do kobne 2003. On je obozavao svoj posao i svoj nacin zivota koji je bio akcija non stop. Bio je muskarac koji je svaki dan u kosulji , sakou, cistom kosom, parfemom koji se osjecao jos cijeli dan u ulazu kad bi on prosao… Bio je zafrkant i sarmer. Bio je najponosniji ( kao i svaki otac valjda) tata na svijetu a dan kad sam mu rekla da cu poceti pjevati mu je bio najsretniji dan u zivotu. Sve sto se u mojoj karijeri dogadjalo nakon njegove bolesti pratio je s najvecim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan. Posljednje 3 godine vise me nije mogao ni zvati ni pricati . I ne bih o tom zlu koje ga je snaslo jer je bolno. Najveci heroj u ovoj prici je moja mama Danica. Svaki dan, sat, minutu, posljednjih 16 godina dala je njemu. Da nije bilo nje pisala bih ja ovo puno prije. On je imao tu srecu da ima nju , da mu olaksa da dostojanstveno zivi koliko god je to moguce u svojoj bolesti. Ja znam da cu dati sve od sebe i dalje da njega cinim sretnim a ako gore postoji telka vjerujte mi taj daljinski je kod njega i vrti samo muziku. I raspali tata, imas sta za nadoknadit. Mi te volimo najvise na svijetu i ta ljubav se ne raskida ni bolescu ni smrcu. Ljubav je ljubav. Pogotovo ova kceri i oca . Rekla bi ti mirno spavaj ali u tvom slucaju bi zvucalo kao kazna. Zato tata, uzivaj u svojoj slobodi , plesi, pjevaj i cuvaj nas. Volimo te ❤️❤️