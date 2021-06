Poznati glumac i otac glumice Blake Lively, Ernie Lively, preminuo je u 75. godini. Uzrok smrti su problemi sa srcem, piše Deadline, a glumac je preminuo 2. lipnja u Los Angelesu.

Tijekom 45 godina duge karijere pojavio se u mnogim poznatim serijama i filmovima kao što su "The Dukes of Hazzard“, "Murder“ She Wrote“ i "Seinfeld“.

Bio je i glumački mentor, a pomogao je stvoriti karijeru glumcima i glumicama kao što su Alyson Hannigan, Brittany Murphy, Scott Grimes i drugi.

Lively je za sobom ostavio suprugu Elaine s kojom se vjenčao prije 41 godinu, petero djece, zeta Ryana Reynoldsa, sestru Judith i nekoliko unučadi.