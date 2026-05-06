U 87. GODINI /

Preminuo je osnivač CNN-a i medijski mogul Ted Turner

Preminuo je osnivač CNN-a i medijski mogul Ted Turner
Foto: HA/Hollywood Archive/Profimedia

Više detalja o Turnerovoj smrti očekuje se uskoro

6.5.2026.
16:37
Hot.hr
Medijski mogul Ted Turner, pionir modernog 24-satnog informativnog programa i osnivač CNN-a, preminuo je u 87. godini, objavila je ta televizijska mreža.

Turner je 1980. godine pokrenuo Cable News Network, prvi televizijski kanal posvećen neprekidnom informativnom programu. Time je trajno promijenio način na koji publika prati vijesti, a CNN je ubrzo postao jedan od ključnih aktera svjetske medijske scene.

Predsjednik i glavni izvršni direktor CNN-a Mark Thompson oprostio se od Turnera istaknuvši da je bio iznimno angažiran i predan lider, neustrašiv, hrabar i uvijek spreman vjerovati vlastitoj procjeni.

“Bio je i ostat će duh koji je oblikovao CNN. Ted je div na čijim ramenima stojimo, a danas ćemo zastati i odati priznanje njegovu utjecaju na naše živote i svijet”, poručio je Thompson.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
