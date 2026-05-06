Preminuo je osnivač CNN-a i medijski mogul Ted Turner

Medijski mogul Ted Turner, pionir modernog 24-satnog informativnog programa i osnivač CNN-a, preminuo je u 87. godini, objavila je ta televizijska mreža.

Turner je 1980. godine pokrenuo Cable News Network, prvi televizijski kanal posvećen neprekidnom informativnom programu. Time je trajno promijenio način na koji publika prati vijesti, a CNN je ubrzo postao jedan od ključnih aktera svjetske medijske scene.

Predsjednik i glavni izvršni direktor CNN-a Mark Thompson oprostio se od Turnera istaknuvši da je bio iznimno angažiran i predan lider, neustrašiv, hrabar i uvijek spreman vjerovati vlastitoj procjeni.

“Bio je i ostat će duh koji je oblikovao CNN. Ted je div na čijim ramenima stojimo, a danas ćemo zastati i odati priznanje njegovu utjecaju na naše živote i svijet”, poručio je Thompson.