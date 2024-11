Preminuo poznati holivudski glumac. Tony Todd proslavio se horor filmovima

Tony Todd, zvijezda filmova "Candyman" i "Final Destination Star", preminuo je u dobi od 69 godina. Glumac je preminuo 6. studenog u svom domu u Kaliforniji te uzrok smrti još nije poznat. Toddov predstavnik njegovu je smrt potvrdio za People.

S glumcem se na društvenim mrežama oprostila njegova kolegica iz filma Candyman, Virginia Madsen.

"Nježna duša s dubokim poznavanjem umjetnosti. Uživao je u obožavateljima i nikad nije bio sramežljiv kad su obožavatelji prilazili i željeli fotografije. Rijedak glumac koji je dopustio da bude otvoren javnosti. Voljela bih da sam ga vidjela na pozornici. Jako će mi nedostajati", napisala je uz fotografiju iz filma.

Todd je glumio u više od 100 filmova i televizijskih serija, a posebice je poznat po ulogama u horor filmovima. Proslavio se naslovima kao što su "The night of the Living Dead" i "The Crow".

